Більше, ніж за попередні 20 років: у ЄС оцінили реформи в Україні

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У ЄС спостерігають за процесом впровадження реформ в Україні. Досягнення держави у цьому напрямку можуть стати підґрунтям для наступних кроків щодо євроінтеграції.
Раніше Україна підписала Угоду про вільну торгівлю та Угоду про асоціацію. Також вагомим досягненням є візова свобода, вважає Каімо Кууска, посол Естонії в Україні.
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"Та й не тільки українці їздять за кордон. Нам подобається, коли ви приїжджаєте до Європи, і ми також любимо подорожувати до вас", – запевнив він.
Кууска звернув увагу на те, що посол ЄС в Україні Матті Маасікас напередодні дав інтерв'ю естонському радіо. Його спитали, зокрема, про стан реформ в Україні.
Він відповів, що впродовж останніх років Україна ввела більше реформ, ніж за попередні 20 років. Тому, на мою думку, ви робите прекрасні кроки,
– наголосив посол Естонії.
Й додав, що тепер Україні важливо використовувати усі можливості, які надає Угода про асоціацію. Мовляв, тоді можна буде говорити про наступні кроки вперед.
Дипломат зауважив, що квоти щодо певних товарів, які Україна експортує до ЄС, виконали вже наприкінці січня. Це означає, що вони потрібні у Європі, а квоти треба збільшити.
"Я думаю, що вже найближчими тижнями з'являться чудові новини – як для Європи, так і для України", – запевнив естонський посол Каімо Кууска.Важливо! Президент Європейської ради Шарль Мішель планує відвідати Україну. Він хоче поїхати на Донбас та зустрітися з командуванням ООС та спостерігачами ОБСЄ.