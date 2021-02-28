У ЄС спостерігають за процесом впровадження реформ в Україні. Досягнення держави у цьому напрямку можуть стати підґрунтям для наступних кроків щодо євроінтеграції.

Раніше Україна підписала Угоду про вільну торгівлю та Угоду про асоціацію. Також вагомим досягненням є візова свобода, вважає Каімо Кууска, посол Естонії в Україні.

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"Та й не тільки українці їздять за кордон. Нам подобається, коли ви приїжджаєте до Європи, і ми також любимо подорожувати до вас", – запевнив він.

Кууска звернув увагу на те, що посол ЄС в Україні Матті Маасікас напередодні дав інтерв'ю естонському радіо. Його спитали, зокрема, про стан реформ в Україні.

Він відповів, що впродовж останніх років Україна ввела більше реформ, ніж за попередні 20 років. Тому, на мою думку, ви робите прекрасні кроки,

– наголосив посол Естонії.

Й додав, що тепер Україні важливо використовувати усі можливості, які надає Угода про асоціацію. Мовляв, тоді можна буде говорити про наступні кроки вперед.

Кууска: Україну чекають чудові новини

Дипломат зауважив, що квоти щодо певних товарів, які Україна експортує до ЄС, виконали вже наприкінці січня. Це означає, що вони потрібні у Європі, а квоти треба збільшити.

"Я думаю, що вже найближчими тижнями з'являться чудові новини – як для Європи, так і для України", – запевнив естонський посол Каімо Кууска.

Важливо! Президент Європейської ради Шарль Мішель планує відвідати Україну. Він хоче поїхати на Донбас та зустрітися з командуванням ООС та спостерігачами ОБСЄ.