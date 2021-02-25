Леся Українка надихає, – посол Великої Британії про мотивацію до вивчення української

Посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс розповіла, що Леся Українка надихнула її вивчати українську мову. До дня народження письменниці пані посол написала про це у своєму твітері.

Як зазначила дипломат, українська поетеса володіла десятьма мовами. Цей факт надихає її покращувати свою українську.

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Я згадую сьогодні Лесю Українку в день її народження. Крім своїх дивовижних дарів як письменниці та активістки-феміністки, вона володіла десятьма мовами. Я не знаю, що може бути для мене кращим натхненням продовжувати працювати над моєю українською, ніж її приклад,

– поділилася Мелінда Сіммонс.

! 25 лютого – день народження Лесі Українки . Сьогодні відзначають 150 річницю від дня її народження. По всій країні люди вшановують пам'ять великої поетеси, декламують уривки з її поезій та вітають у соцмережах.

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За останні кілька років в Україні сформувався своєрідний "клуб україномовних послів". Це кілька дипломатів, які почали вчити українську мову або навіть вільно говорять нею. Наприклад, посол ЄС в Україні Матті Маасікас. Його рідною мовою є естонська.