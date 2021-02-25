Леся Українка надихає, – посол Великої Британії про мотивацію до вивчення української
Посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс розповіла, що Леся Українка надихнула її вивчати українську мову. До дня народження письменниці пані посол написала про це у своєму твітері.
Джерело:Твітер Мелінди Сіммонс
Як зазначила дипломат, українська поетеса володіла десятьма мовами. Цей факт надихає її покращувати свою українську.
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Я згадую сьогодні Лесю Українку в день її народження. Крім своїх дивовижних дарів як письменниці та активістки-феміністки, вона володіла десятьма мовами. Я не знаю, що може бути для мене кращим натхненням продовжувати працювати над моєю українською, ніж її приклад,
– поділилася Мелінда Сіммонс.
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За останні кілька років в Україні сформувався своєрідний "клуб україномовних послів". Це кілька дипломатів, які почали вчити українську мову або навіть вільно говорять нею. Наприклад, посол ЄС в Україні Матті Маасікас. Його рідною мовою є естонська.
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