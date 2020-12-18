СБУ повідомила, що провела обшуки у помешканні депутата одеської обласної ради Сергія Паращенка. Ця історія днями буквально підірвала соціальні мережі.

Про сьогоднішніх "господарів життя", які є послідовниками генпрокурора Пшонки – у відеоблозі "Право на правду" на 24 каналі.

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Помешканням це, звісно, важко назвати. Одесити називають будинок Паращенка не інакше як палац. Про це свідчать і фотографії, зроблені під час обшуку.



Обшуки у Сергія Паращенка/ Фото "Любимый город"

Як виглядає будинок Паращенка: дивіться відео

Ще 2 роки тому, коли цей місцевий одеський олігарх побудував свій будинок, він вразив все місто розмірами і кричущою, буквально вульгарною розкішшю.

Будинок Паращенка зведений і прикрашений у кращих традиціях ексгенпрокурора Пшонки, відомого своїм специфічним смаком, точніше несмаком. Де головне – якнайбільше позолоти, ліпнини, вензелів та оксамиту, словом, щоб все було по багатому.

Одесити припустили, що Паращенку, напевне, не дає спокою відома старовинна будівля Одеської опери. І тому, він вирішив переплюнути її і у масштабах і у оздобленні.

При чому, зверніть, увагу на наступне оперативне фото: під час обшуків оперативник СБУ перебуває у "палаці" Паращенка у бахілах. Щоб не дай Боже не пошкодити дорогий ламінат, одна дошка якого коштує в рази більше за його річну зарплату.



Оперативник СБУ в бахілах у "палаці" Паращенка / Фото "Любимый город"

Цікаво, чому до простих смертних, коли правоохоронці приходять на обшук, вони не вдягають бахіли? Чим Паращенко заслужив таку повагу і таке делікатне ставлення?

Що відомо про Паращенка

Це – місцевий одеський агробарон, депутат Одеської обласної ради від партії олігарха Коломойського "За майбутнє". Хоча, правильно його було б назвати депутатом від міжпартійного об'єднання "До корита".

Бо йому, в принципі, байдуже на партійні кольори та ідеологію. В усі часи цей депутат-комерсант намагався, як і багато інших місцевих впливових діячів, просто шукати дах для свого бізнесу.

Починав він свій політичний шлях ще 10 років тому, ставши депутатом Одеської облради від "Партії регіонів". Після Євромайдану і втечі Януковича Паращенко, як і чимало інших регіоналів, переметнувся у нову партію влади – а саме в "Блок Петра Порошенка".

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Від якого він не просто пройшов до одеської обласної ради у 2015 році, а ще й очолив там фракцію БПП. За якийсь час тодішній президент Порошенко навіть призначив Паращенка на посаду першого заступника голови Одеської обласної адміністрації.

Скандали з одеськими фермерами

Тоді він обростав нерухомістю, бізнес-активами та парком дорогих авто, не гіршим, ніж у арабських шейхів. Його збагачення збігається в часі не лише з депутатством та роботою на керівних посадах, а й з численними скандалами з місцевими фермерами.

Вони звинуватили особисто Паращенка і його підприємство "Дружба народів" у рейдерському захопленні земель та врожаю. Фермерам, начебто поставили умову – продати вирощене збіжжя за заниженими цінами.

Тим же, хто відмовився віддавати агропродукцію задешево, просто переорали поле разом із засіяним. При чому, за повного невтручання поліції.

Спілкування Паращенка з місцевими фермерами: дивіться відео

Але наїзди на місцевих фермерів були лише частиною бізнес-історії Паращенка. Як вважає СБУ, він може бути причетний до куди більших оборудок.

Чому проводили обшуки

Зокрема, обшуки у нього в палаці проводилися через схему із використання земель Національної академії аграрних наук. Ця академія має у своєму розпорядженні майже 500 тисяч гектарів орних земель.

Вони, на думку слідчих, офіційно здавалися в оренду за смішні гроші, а реально чимала готівка від комерсантів, таких як герой нашої розповіді, передавалася валізами керівництву Академії.

Це завдало бюджету шкоди на сотні мільйонів гривень. При чому, частина вирощеного у такий спосіб врожаю продавалася, за даними слідства, через російську фірму Паращенка, яка попри війну існує і навіть активно працює.

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Розплутати цей клубок оборудок з казенними землями слідчим вдалося нещодавно. А саме після того, як на хабарі затримали президента Національної Академії аграрних наук Ярослава Гадзала. І той почав говорити.

Наговорив стільки цікавого і відвертого, що ми вкотре переконалися, що розкішні палаци наших можновладців приховують стільки страшних секретів, що навіть оперативникам СБУ туди доводиться заходити обережно і у бахілах.