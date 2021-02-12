"Мир має повернутися в Україну": що кажуть посли, які відвідали Донбас із Зеленським

Світові дипломати, які разом із президентом Володимиром Зеленським 11 лютого відвідали Донбас, поділилися своїми враженням у мережі. Вони пишуть про підтримку, мир та воїнів.

Разом із президентом Зеленським Донбас відвідали посли таких країн: США, Німеччини, Франції, Великої Британії, Канади та Швеції.

Актуально За десятки метрів від лінії зіткнення: Зеленський разом з послами країн Заходу відвідав Донбас

Що кажуть у посольстві США

У твітері посольства США заявили, що тимчасовий повірений у справах США Крістіан Квін разом із президентом України та колегами побували на Донбасі. Дипломати підійшли до лінії зіткнення достатньо близько, щоб почути обстріли.

"Побувала поблизу лінії зіткнення, щоб почути, як російські снайпери та очолювані Росією сили намагаються спровокувати українських захисників. США підтримують Україну", – мовиться у повідомленні.

Що кажуть у посольстві Франції

Посол Франції в Україні Етьєн де Понсен зауважив, що дипломати разом із президентом Зеленським провели біля лінії зіткнення увесь день.

Повна мобілізація Франції, щоб розблокувати переговори по Донбасу в рамках нормандського формату і Мінського процесу. Мир повинен повернутися в Україну,

– наголосив де Понсен.

Що кажуть у посольстві Великої Британії

Пані посол Великої Британії Мелінда Сімонс заявила, що для неї великою честю було відвідати Донбас. Посадовиця зауважила, що українські військові розповіли про "їхній щоденний досвід режиму припинення вогню та випадки його порушення".

Що кажуть у посольстві Канади

Пані посол Канади Лариса Ґаладза зауважила, що день на Донбасі дозволив зрозуміти: війна є активною. Особливо важливою стала зустріч дипломатів з військовими в Авдіївці. Це дало розуміння щодо динаміки режиму припинення вогню.

Що кажуть у посольстві Швеції

Посол Швеції в Україні Тобіас Тиберг розповів про "дуже цінний брифінг української влади". Він дозволив збагнути нинішні виклики режиму припинення вогню на Донбасі.