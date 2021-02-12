Світові дипломати, які разом із президентом Володимиром Зеленським 11 лютого відвідали Донбас, поділилися своїми враженням у мережі. Вони пишуть про підтримку, мир та воїнів.

Разом із президентом Зеленським Донбас відвідали посли таких країн: США, Німеччини, Франції, Великої Британії, Канади та Швеції.

Актуально За десятки метрів від лінії зіткнення: Зеленський разом з послами країн Заходу відвідав Донбас

Що кажуть у посольстві США

У твітері посольства США заявили, що тимчасовий повірений у справах США Крістіан Квін разом із президентом України та колегами побували на Донбасі. Дипломати підійшли до лінії зіткнення достатньо близько, щоб почути обстріли.

"Побувала поблизу лінії зіткнення, щоб почути, як російські снайпери та очолювані Росією сили намагаються спровокувати українських захисників. США підтримують Україну", – мовиться у повідомленні.

CDA Kvien joined President @ZelenskyyUa & ambassadors from , , , and near the line of contact to hear how Russia’s snipers and Russia-led forces attempt to provoke Ukrainian defenders. The U.S. stands with Ukraine. #PartnerStrong pic.twitter.com/gj9UrAgvXE — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) February 11, 2021

Що кажуть у посольстві Франції

Посол Франції в Україні Етьєн де Понсен зауважив, що дипломати разом із президентом Зеленським провели біля лінії зіткнення увесь день.

Повна мобілізація Франції, щоб розблокувати переговори по Донбасу в рамках нормандського формату і Мінського процесу. Мир повинен повернутися в Україну,

– наголосив де Понсен.

With President Zelensky we spent the whole day to the Line of contact. Full mobilization of to unblock the #Donbas negotiations within the framework of the Normandy format and the Minsk process. #Peace must return in https://t.co/y1RWzXbAMs — Etienne de Poncins (@EdePoncins) February 11, 2021

Що кажуть у посольстві Великої Британії

Пані посол Великої Британії Мелінда Сімонс заявила, що для неї великою честю було відвідати Донбас. Посадовиця зауважила, що українські військові розповіли про "їхній щоденний досвід режиму припинення вогню та випадки його порушення".

Посол Мелінда Сіммонс разом з @ZelenskyyUa та групою послів відвідала вчора Донбас:



"Великою честю було відвідати Схід разом з колегами послами , щоб послухати, розповіді військових про їхній щоденний досвід режиму припинення вогню та випадки його порушення." https://t.co/yunuVrN4f0 — UK in Ukraine (@UKinUkraine) February 12, 2021

Що кажуть у посольстві Канади

Пані посол Канади Лариса Ґаладза зауважила, що день на Донбасі дозволив зрозуміти: війна є активною. Особливо важливою стала зустріч дипломатів з військовими в Авдіївці. Це дало розуміння щодо динаміки режиму припинення вогню.

Thursday marked 200 days of ceasefire in the war that is fighting with + -backed separatists in Donbas. Not a perfect ceasefire, sure. But stats tell us it has prevented loss of many lives. Pres Zelenskyy invited some ambassadors to go East & take a closer look. Thread. pic.twitter.com/zXAH1tmzcu — Larisa Galadza - Лариса Ґаладза (@LGaladza) February 12, 2021

Що кажуть у посольстві Швеції

Посол Швеції в Україні Тобіас Тиберг розповів про "дуже цінний брифінг української влади". Він дозволив збагнути нинішні виклики режиму припинення вогню на Донбасі.