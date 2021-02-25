Не лише в Україні 25 лютого святкують 150 років від дня народження Лесі Українки. Посли Німеччини й Канади у нашій державі відзначили річницю декламуванням віршів видатної поетеси.

Анка Фельдгузен і Лариса Ґаладза прочитали твори письменниці українською мовою. Дипломатки продекламували вірші "Стояла я і слухала весну" та "Contra spem spero!".

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Фельдгузен зачитала вірш "Стояла я і слухала весну"

Посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен українською мовою прочитала твір Лесі Українки "Стояла я і слухала весну". Варто зазначити, що це її улюблений вірш української поетеси.

У цей сонячний майже весняний день особливо приємно прочитати ці рядки Лесі Українки! З Днем народження, Лесю!

– написала пані посол у твітері.

#ЛесяУкраїнка150років У цей сонячний майже весняний день особливо приємно прочитати ці рядки Лесі Українки! З Днем народження, Лесю! https://t.co/4uEmtjQWGI — Anka Feldhusen (@AnkaFeldhusen) February 25, 2021

Ґаладза продекламувала вірш "Contra spem spero!"

Посол Канади в Україні Лариса Ґаладза зачитала вірш "Contra spem spero!" трьома мовами – українською, англійською та французькою. Про це інформує BBC News Ukrainian у фейсбуці.

Посол Великої Британії надихається Лесею Українкою

Посол Великої Британії Мелінда Сімонс розповіла, що Леся Українка, яка володіла десятьма мовами, надихає її на удосконалення української.

Я згадую сьогодні Лесю Українку в день її народження. Крім своїх дивовижних дарів як письменниці та активістки-феміністки, вона володіла десятьма мовами. Я не знаю, що може бути для мене кращим натхненням продовжувати працювати над моєю українською, ніж її приклад!

– написала дипломатка на своїй сторінці у твітері.

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Що відомо про Лесю Українку – дивіться у відео 24 каналу: