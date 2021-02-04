Зустріч із Зеленським: Посли G7 згодні з необхідністю боротися з дезінформацією в Україні
Посли G7 були раді зустрітися з президентом Володимир Зеленським 3 лютого. Цей діалог вони схарактеризували як продуктивний.
Джерело: твітер G7AmbReformUA
У G7 задоволені початковим прогресом у питанні реформи Служби безпеки України.
Актуально Зеленський обговорив з послами ЄС та G7 санкції проти Козака та його каналів
Що ще сказали посли G7
- Україна потребує боротьби з дезінформацією у межах свободи слова і плюралізму медіа.
- Посли з радістю вислухали амбітні плани судової системи, які озвучив президент Зеленський.
- Україні необхідна всебічна судова реформа. Вона має відбуватися водночас з реформою Вищої ради правосуддя та Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.
- Окрім того, судді занепокоєні законопроєктами "Про судоустрій і статус суддів" та "Про Вищу раду правосуддя". За словами послів, вони не забезпечать якісних та чесних суддів, яких потребує Україна.
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