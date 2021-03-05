Посли G7 закликали відкласти призначення до КСУ та Вищої ради правосуддя

Джерело:твітер групи послів G7
Представники G7 закликали з'їзд суддів відкласти призначення до Вищої ради правосуддя та Конституційного Суду України. До питання радять повернутися після встановлення прозорих процесів добору суддів.
Посли країн "Великої сімки" 5 березня провели зустріч з керівництвом Верховного суду України та Ради суддів.
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Посли закликали З'їзд суддів відкласти призначення до Вищої ради правосуддя і Конституційний суд до встановлення прозорих і заслуговують на довіру процесів відбору,
– повідомили у G7.
Представники "Великої сімки" наголосили на своєму прагненні "допомогти Україні в проведенні судової реформи, яка забезпечить об'єктивне, незалежне, професійне, підзвітна і справедливе правосуддя для всіх українців".
У G7 переконані, що найважливішою частиною всебічної реформи, яка передбачає реформу Вищої ради правосуддя, є забезпечення доброчесності, етичності та кваліфікованості кадрів, які отримують призначення в судовій системі.Зверніть увагу! Раніше посли країн "Великої сімки" представили дорожню карту судової та антикорупційної реформи в Україні. Пропозиції G7 стосуються також змін у роботі Конституційного та Верховного Судів.