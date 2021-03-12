Посилки, декларації та переведення годинників: що розглядатиме Рада наступного тижня

12 березня 2021 , 18:12
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Джерело:

Верховна Рада України

Під час засідань 16 – 19 березня Верховна Рада розгляне низку законопроєктів. Зокрема, про підвищення порогу безмитних посилок і скасування переведення годинників на літній час.

У вівторок, 16 березня, Верховна Рада працюватиме над змінами до Конституції, спрямованими на врегулювання ситуації з призначення керівництва НАБУ і Держбюро розслідувань.

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Які ще законопроєкти розглянуть 16 березня

  • Щодо земельної реформи;
  • щодо узаконення списку заборонених для продажу підприємств;
  • щодо структуризації валютних кредитів, які взяли ще до 2014 року.

Які законопроєкти розглянуть 17 березня

  • Про рекламу електронних сигарет;
  • про підвищення порогу безмитних посилок з-за кордону до 150 євро;
  • про зниження акцизів на електронні сигарети;
  • про повернення кримінальної відповідальності у вигляді позбавлення волі за недостовірне декларування.

Над якими питаннями працюватимуть 18 березня

  • Зняття депутатські повноваження з двох нардепів. У своєму телеграм-каналі нардеп Ярослав Железняк повідомив, що мовиться про Олександра Скічка та Ігоря Колихаєва.
  • законопроєкт про аграрні розписки.

Які законопроєкти розглянуть 19 березня

  • Про скасування переведення годинника на літній час;
  • про заборону пластикових пакетів.
Зверніть увагу! Найближчим часом народні обранці також розглянуть законопроєкт, який узаконить електронний паспорт у додатку "Дія". Окрім того, працюватимуть над захистом боржників від колекторів та реформуванням СБУ.