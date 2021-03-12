Посилки, декларації та переведення годинників: що розглядатиме Рада наступного тижня

Під час засідань 16 – 19 березня Верховна Рада розгляне низку законопроєктів. Зокрема, про підвищення порогу безмитних посилок і скасування переведення годинників на літній час.
У вівторок, 16 березня, Верховна Рада працюватиме над змінами до Конституції, спрямованими на врегулювання ситуації з призначення керівництва НАБУ і Держбюро розслідувань.
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Які ще законопроєкти розглянуть 16 березня
- Щодо земельної реформи;
- щодо узаконення списку заборонених для продажу підприємств;
- щодо структуризації валютних кредитів, які взяли ще до 2014 року.
Які законопроєкти розглянуть 17 березня
- Про рекламу електронних сигарет;
- про підвищення порогу безмитних посилок з-за кордону до 150 євро;
- про зниження акцизів на електронні сигарети;
- про повернення кримінальної відповідальності у вигляді позбавлення волі за недостовірне декларування.
Над якими питаннями працюватимуть 18 березня
- Зняття депутатські повноваження з двох нардепів. У своєму телеграм-каналі нардеп Ярослав Железняк повідомив, що мовиться про Олександра Скічка та Ігоря Колихаєва.
- законопроєкт про аграрні розписки.
Які законопроєкти розглянуть 19 березня
Зверніть увагу!
- Про скасування переведення годинника на літній час;
- про заборону пластикових пакетів.
Найближчим часом народні обранці також розглянуть законопроєкт, який узаконить електронний паспорт у додатку "Дія". Окрім того,
працюватимуть над захистом боржників від колекторів та реформуванням СБУ
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