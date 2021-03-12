Під час засідань 16 – 19 березня Верховна Рада розгляне низку законопроєктів. Зокрема, про підвищення порогу безмитних посилок і скасування переведення годинників на літній час.

У вівторок, 16 березня, Верховна Рада працюватиме над змінами до Конституції, спрямованими на врегулювання ситуації з призначення керівництва НАБУ і Держбюро розслідувань. Актуально В Україні планують заборонити продаж лікарських засобів дітям Які ще законопроєкти розглянуть 16 березня Щодо земельної реформи;

щодо узаконення списку заборонених для продажу підприємств;

щодо структуризації валютних кредитів, які взяли ще до 2014 року. Які законопроєкти розглянуть 17 березня Про рекламу електронних сигарет;

про підвищення порогу безмитних посилок з-за кордону до 150 євро;

про зниження акцизів на електронні сигарети;

про повернення кримінальної відповідальності у вигляді позбавлення волі за недостовірне декларування. Над якими питаннями працюватимуть 18 березня Зняття депутатські повноваження з двох нардепів. У своєму телеграм-каналі нардеп Ярослав Железняк повідомив, що мовиться про Олександра Скічка та Ігоря Колихаєва.

законопроєкт про аграрні розписки. Які законопроєкти розглянуть 19 березня Про скасування переведення годинника на літній час;

про заборону пластикових пакетів. Зверніть увагу! Найближчим часом народні обранці також розглянуть законопроєкт, який узаконить електронний паспорт у додатку "Дія". Окрім того, працюватимуть над захистом боржників від колекторів та реформуванням СБУ.