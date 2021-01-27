Посилення відповідальності за брехню у деклараціях: Зеленський ввів у дію рішення РНБО

Президент Володимир Зеленський увів в дію рішення щодо посилення відповідальності за брехню у деклараціях. Якщо законопроєкт підтримають, за такі дії каратимуть штрафом чи ув'язненням.
Джерело: Офіс Президента, Інтерфакс-Україна
Рада національної безпеки та оборони схвалила цей законопроєкт та порекомендувала Зеленському внести його до Ради як невідкладний. 27 січня відповідний документ було зареєстровано в парламенті. Він отримав номер 4651.
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Проєкт передбачає повернення обмеження волі за брехню у декларації або її неподання:
За словами очільника, комітету з питань правової політики Андрія Костіна, президент послідовно дотримується своєї принципової позиції щодо безкомпромісної боротьби з корупцією.
Внесення цього законопроекту про посилення кримінальної відповідальності за брехню в деклараціях – це те, на що чекає українське суспільство, це збігається з позицією міжнародних партнерів України та рекомендаціями Венеціанської комісії,
– зауважив парламентар.
Він нагадав, що цей проєкт закону розглядала Рада національної безпеки та оборони.
"Погоджуюся, що боротьба з корупцією – це питання національної безпеки України. Я повністю підтримую позицію президента", – підсумував він.
Зверніть увагу! Раніше Конституційний Суд скасував покарання за брехню у деклараціях, обмеживши роботу Національного агентства з питань запобігання корупції. У грудні Зеленський розблокував діяльність НАЗК, підписавши відповідний закон.
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