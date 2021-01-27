Посилення відповідальності за брехню у деклараціях: Зеленський ввів у дію рішення РНБО

Президент Володимир Зеленський увів в дію рішення щодо посилення відповідальності за брехню у деклараціях. Якщо законопроєкт підтримають, за такі дії каратимуть штрафом чи ув'язненням.

Джерело: Офіс Президента, Інтерфакс-Україна

Рада національної безпеки та оборони схвалила цей законопроєкт та порекомендувала Зеленському внести його до Ради як невідкладний. 27 січня відповідний документ було зареєстровано в парламенті. Він отримав номер 4651.

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Що передбачає законопроєкт

Проєкт передбачає повернення обмеження волі за брехню у декларації або її неподання:

За внесення недостовірних відомостей, які відрізняються від правди на суму від 8 500 до 34 000 гривень – штраф від 51 000 до 68 000 гривень, або громадські роботи (150 – 240 годин), або обмеження волі до 2 років.

У разі брехні, що відрізняється від правди на суму понад 34 000 гривень – штраф від 68 000 до 85 000 гривень, або громадські роботи (150 – 240 годин), або обмеження волі чи ув'язнення до 2 років.

За неподання декларації штрафуватимуть від 42 500 до 51 000 гривень, чи зобов'язуватимуть до громадських робіт, чи ув'язнюватимуть до 2 років.

Що про документ кажуть у Раді

За словами очільника, комітету з питань правової політики Андрія Костіна, президент послідовно дотримується своєї принципової позиції щодо безкомпромісної боротьби з корупцією.

Внесення цього законопроекту про посилення кримінальної відповідальності за брехню в деклараціях – це те, на що чекає українське суспільство, це збігається з позицією міжнародних партнерів України та рекомендаціями Венеціанської комісії,

– зауважив парламентар.

Він нагадав, що цей проєкт закону розглядала Рада національної безпеки та оборони.

"Погоджуюся, що боротьба з корупцією – це питання національної безпеки України. Я повністю підтримую позицію президента", – підсумував він.

Зверніть увагу! Раніше Конституційний Суд скасував покарання за брехню у деклараціях, обмеживши роботу Національного агентства з питань запобігання корупції. У грудні Зеленський розблокував діяльність НАЗК, підписавши відповідний закон.

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