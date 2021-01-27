Посилення відповідальності за брехню у деклараціях: Зеленський ввів у дію рішення РНБО
Президент Володимир Зеленський увів в дію рішення щодо посилення відповідальності за брехню у деклараціях. Якщо законопроєкт підтримають, за такі дії каратимуть штрафом чи ув'язненням.
Джерело: Офіс Президента
Рада національної безпеки та оборони схвалила цей законопроєкт та порекомендувала Зеленському внести його до Ради як невідкладний.
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Що передбачає законопроєкт
Проєкт передбачає повернення обмеження волі за брехню у декларації або її неподання:
- За внесення недостовірних відомостей, які відрізняються від правди на суму від 500 до 2000 прожиткових мінімумів – штраф від 3000 до 4000 неоподатковуваних мінімумів, або громадські роботи (150 – 240 годин), або обмеження волі до 2 років.
- У разі брехні, що відрізняється від правди на суму понад 2000 прожиткових мінімумів – штраф від 4000 до 5000 неоподатковуваних мінімумів, або громадські роботи (150 – 240 годин), або обмеження волі чи ув'язнення до 2 років.
- За неподання декларації штрафуватимуть від 2500 до 3000 неоподатковуваних мінімумів, чи зобов'язуватимуть до громадських робіт, чи ув'язнюватимуть до 2 років.
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