В Україні з 19 грудня діють оновленні карантинні обмеження. У межах цього карантину закладам культури, туризму та креативним індустріям доведеться працювати у режимі двох зон.

Спочатку заклади культури працюватимуть у режимі помаранчевої зони карантину, далі – червоної, і потім знову помаранчевої. Про це міністр культури та інформаційної політики написав у своєму телеграм-каналі.

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Ткаченко наголосив, що правила роботи деяких установ змінилися, у порівнянні із попередніми карантинними обмеженнями.

З 19 грудня по 7 січня дозволено працювати усім закладам культури, релігійним установам, культурним спорудам, кінотеатрам та готелям. Втім, слід дотримуватися карантинних норм:

на масових заходах може перебувати до 20 людей з дистанцією не менше 1,5 метра;

у церквах обмеження – 1 особа на 5 квадратних метрів, на відкритому повітрі – дистанція 1,5 метра;

заповненість кінотеатрів не більше ніж 50%;

у музеях, виставках, галереях тощо обмеженням – 1 людина на 10 квадратних метрів площі.

Що дозволено у січні

робота історико-культурних заповідників;

проведення репетицій театральних постановок, концертних програм та інших заходів, але без залучення глядачів та з карантинними обмеженнями на репетиціях;

знімання кінопроєктів, кліпів тощо (із дотриманням карантинних обмежень на майданчику);

робота готелів. Зокрема, робота закладів харчування та інших місць харчування при готелях з 06:00 до 11:00, а за замовленням клієнтів в готельний номер – цілодобово;

робота організацій гірськолижного дозвілля, але без закладів громадського харчування та продажу алкогольних напоїв на території;

організація новорічних та різдвяних свят ялинки (без концертів та ярмарків).

Втім, у січні заборонена робота закладів культури і кінотеатрів. Також не можна проводити масові культурні та розважальні заходи.

Зверніть увагу! 14 грудня Кабінет Міністрів оновив карантинні обмеження в Україні. В дію вони вступили 19 грудня. До речі, найжорсткіші обмеження діятимуть впродовж 8 – 25 січня. Детальніше про карантин зимою – читайте тут.