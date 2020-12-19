Посилення карантину: як працюватимуть заклади культури та туризму
В Україні з 19 грудня діють оновленні карантинні обмеження. У межах цього карантину закладам культури, туризму та креативним індустріям доведеться працювати у режимі двох зон.
Спочатку заклади культури працюватимуть у режимі помаранчевої зони карантину, далі – червоної, і потім знову помаранчевої. Про це міністр культури та інформаційної політики написав у своєму телеграм-каналі.
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Ткаченко наголосив, що правила роботи деяких установ змінилися, у порівнянні із попередніми карантинними обмеженнями.
З 19 грудня по 7 січня дозволено працювати усім закладам культури, релігійним установам, культурним спорудам, кінотеатрам та готелям. Втім, слід дотримуватися карантинних норм:
- на масових заходах може перебувати до 20 людей з дистанцією не менше 1,5 метра;
- у церквах обмеження – 1 особа на 5 квадратних метрів, на відкритому повітрі – дистанція 1,5 метра;
- заповненість кінотеатрів не більше ніж 50%;
- у музеях, виставках, галереях тощо обмеженням – 1 людина на 10 квадратних метрів площі.
Що дозволено у січні
- робота історико-культурних заповідників;
- проведення репетицій театральних постановок, концертних програм та інших заходів, але без залучення глядачів та з карантинними обмеженнями на репетиціях;
- знімання кінопроєктів, кліпів тощо (із дотриманням карантинних обмежень на майданчику);
- робота готелів. Зокрема, робота закладів харчування та інших місць харчування при готелях з 06:00 до 11:00, а за замовленням клієнтів в готельний номер – цілодобово;
- робота організацій гірськолижного дозвілля, але без закладів громадського харчування та продажу алкогольних напоїв на території;
- організація новорічних та різдвяних свят ялинки (без концертів та ярмарків).
Втім, у січні заборонена робота закладів культури і кінотеатрів. Також не можна проводити масові культурні та розважальні заходи.
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