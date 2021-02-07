Посилення безпеки в ОТГ: як на Кіровоградщині працює проєкт Нацполіції

Віддаленість від обласних центрів ускладнює для поліції можливість забезпечити цілодобове патрулювання у сільській місцевості. Відповідна ситуація зумовлює безкарність та збільшення правопорушень.

Найчастіше на території об'єднаних територіальних громад, за інформацією Нацполіції, трапляються такі види злочинів, як хуліганство, рейдерство та крадіжки.

До теми Онкологічний антилідер: на Кіровоградщині найвищий показник захворюваності на рак в Україні

У МВС очікують, що ситуацію з криміналом у невеличких населених пунктах зможе розв'язати всеукраїнський проєкт "Поліцейський офіцер громади", який стартував навесні 2020 року.

Співпраця з поліцією на Кіровоградщині

На Кіровоградщині про співпрацю з поліцією ще до кінця 2020 року домовилися 14 ОТГ. Голова Новопразької ОТГ Богдан Куруп розповів, що відповідна співпраця сприяє розкриттю злочинів.

Також він додав, що для кращої роботи офіцерам поліції, які почали працювати на території, встановили камери відеоспостереження.

Завдання проєкту МВС

Завдання проєкту – підготувати дільничного полісмена, який житиме та працюватиме на території ОТГ. Водночас служити на місцях можуть як чоловіки, так і жінки.



Служити на відповідних місцях можуть і чоловіки, і жінки / Фото 24 каналу

Громада має забезпечити офіцера робочим місцем і службовим житлом. Окрім того – повинна виділити транспорт для патрулювання.

Загалом утримання офіцерів обходиться громаді приблизно в 100 – 150 тисяч гривень на рік. Зі свого боку, управління Нацполіції має забезпечити уніформу, зброю та зарплату.

Відбір кандидатів для проєкту

Керівник обласного управління Нацполіції Роман Козьяков повідомив, що відповідні кандидати проходитимуть:

поліграф;

тест на знання відповідних логічних задач.

Він додав, що після того, як працівник поліції пройде конкурсний відбір – його відправлять на навчання та стажування.



Козьяков повідомив, що відповідні кандидати проходитимуть поліграф / Фото 24 каналу

Які ще ОТГ почали співпрацю з поліцією

Меморандум про співпрацю з поліцією на початку лютого 2021 року підписали ще 6 ОТГ. Перший заступник Рівнянського сільського голови Станіслав Іщенко зазначив, що до відповідної програми вирішили долучитися саме через розуміння проблем на території.

Населені пункти віддалені один від одного. І зрозуміло, що профілактика на території необхідна, тому що там проживає багато людей, зокрема тих, що перебувають на обліку,

– сказав Іщенко.

Наразі проєкт "Поліцейський офіцер громади" впроваджено в 13 областях. В Україні до нього долучилися понад 200 громад, в яких охороняють порядок 365 працівників поліції. До кінця 2021 року Національна поліція планує поширити проєкт на всі регіони.



Проєкт "Поліцейський офіцер громади" впровадили в 13 областях / Фото 24 каналу