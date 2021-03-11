Зниклого туриста в Карпатах не знайшли: пошукові роботи припинили

Джерело:Громадське
Київський турист загубився у Карпатах у ніч з 13 на 14 лютого. Пошукові роботи тривали майже місяць, але знайти чоловіка так і не вдалось. Він вважається зниклим безвісти.
Про це повідомила речниця Державної служби з надзвичайних ситуацій у Закарпатській області Наталія Батир. За її словами, пошуки припинили 5 березня.
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Батир зазначила, що пошукові роботи тривали майже місяць, однак безрезультатно. "Не з'ясували ні де були сліди лижника, ні де він перебуває, ні тіла, ні самої людини", – пояснила вона.
Речниця наголосила, що рішення про припинення пошукових робіт приймає керівництво ДСНС. В установі повідомили, що пошуки відновлять, коли зійде сніг.
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