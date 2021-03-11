Київський турист загубився у Карпатах у ніч з 13 на 14 лютого. Пошукові роботи тривали майже місяць, але знайти чоловіка так і не вдалось. Він вважається зниклим безвісти.

Про це повідомила речниця Державної служби з надзвичайних ситуацій у Закарпатській області Наталія Батир. За її словами, пошуки припинили 5 березня.

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Чому пошуки припинили

Батир зазначила, що пошукові роботи тривали майже місяць, однак безрезультатно. "Не з'ясували ні де були сліди лижника, ні де він перебуває, ні тіла, ні самої людини", – пояснила вона.

Речниця наголосила, що рішення про припинення пошукових робіт приймає керівництво ДСНС. В установі повідомили, що пошуки відновлять, коли зійде сніг.

Пошуки зниклого киянина: відео

Що відомо про туриста

14 лютого у Карпатах зникли 2 туристи з Києва.

Одного з них знайшли із задовільним станом здоров ' я.

я. До пошуків 40-річного киянина залучили авіацію.

Також пошукові роботи здійснювали 56 людей за допомогою спеціальної техніки.

Чоловіка шукали за допомогою авіації: відео

Пошукова група в Карпатах: дивіться відео