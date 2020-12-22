Пошта Великої Британії припинила відправляти листи та посилки до країн Європи: деталі
Королівська пошта Великої Британії більше не надсилає листи та посилки в європейські країни. Це вимушений крок, адже через новий штам коронавірусу багато країн припинили транспортне сполучення з Об'єднаним Королівством.
Посилки та листи зберігатимуть доти, доки ситуація не стабілізується
Виняток становить лише Ірландія, туди кореспонденція продовжує надходити. Про це інформує пресслужба Королівської пошти.
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Пошта рекомендує клієнтам перевіряти сайт, де вони можуть ознайомитись з оновленнями щодо відправлень. У компанії обіцяють зберігати усі листи та посилки доти, доки не з'явиться можливість їх надіслати.
Пошту до Канади та Туреччини доставляють значно повільніше
Проблеми є й з доставкою пошти до Канади та Туреччини. Через значне зниження кількості рейсів кореспонденція туди значно повільніше.
Що відомо про новий штам коронавірусу
- У грудні у Великій Британії повідомили про новий штам COVID-19.
- Мутований вірус виявили ще у вересні, проте масово розповсюджуватись він почав наприкінці листопада.
- Небезпека його полягає у тому, що він на 70% швидше поширюється.
- Про випадки зараження новим штамом повідомили в Данії, Нідерландах, ПАР, Австралії та Італії.
- У Великій Британії ввели жорсткий карантин.
- Багато країн світу призупинили транспортне сполучення з Туманним Альбіоном.
Що відомо про новий штам коронавірусу / Інфографіка 24 каналу
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