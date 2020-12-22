Королівська пошта Великої Британії більше не надсилає листи та посилки в європейські країни. Це вимушений крок, адже через новий штам коронавірусу багато країн припинили транспортне сполучення з Об'єднаним Королівством.

Посилки та листи зберігатимуть доти, доки ситуація не стабілізується

Виняток становить лише Ірландія, туди кореспонденція продовжує надходити. Про це інформує пресслужба Королівської пошти.

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Пошта рекомендує клієнтам перевіряти сайт, де вони можуть ознайомитись з оновленнями щодо відправлень. У компанії обіцяють зберігати усі листи та посилки доти, доки не з'явиться можливість їх надіслати.

Пошту до Канади та Туреччини доставляють значно повільніше

Проблеми є й з доставкою пошти до Канади та Туреччини. Через значне зниження кількості рейсів кореспонденція туди значно повільніше.

Що відомо про новий штам коронавірусу

У грудні у Великій Британії повідомили про новий штам COVID-19.

Мутований вірус виявили ще у вересні, проте масово розповсюджуватись він почав наприкінці листопада.

Небезпека його полягає у тому, що він на 70% швидше поширюється.

Про випадки зараження новим штамом повідомили в Данії, Нідерландах, ПАР, Австралії та Італії.

У Великій Британії ввели жорсткий карантин.

Багато країн світу призупинили транспортне сполучення з Туманним Альбіоном.



Що відомо про новий штам коронавірусу / Інфографіка 24 каналу