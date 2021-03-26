Двері, пошкоджені 20 березня учасниками акції в підтримку Сергія Стерненка, ввечері 25 березня з'явилися в ефірі каналу "1+1". Речниця президента Юлія Мендель пояснила, що Офіс Президента тільки на 1 вечір позичив їх телеканалу.

За словами Мендель, доставку у студію здійснили за гроші каналу.

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Що відбулося в ефірі "1+1"

25 березня на передачу "Право на владу" з Офісу Президента принесли обмальовані двері з розбитим склом. Ведуча Наталія Мосейчук назвала їх "атрибутом суботніх протестів". Вона зазначила, що їй "вартувало великих зусиль", аби "притягнути цей атрибут".

Я б не сказала, що це – символ протестів, які сталися в суботу (20 березня – 24 канал). Я б сказала, що це – жертва протестів. І слава Богу, що ця жертва – не жива,

– заявила ведуча.

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За словами Мендель, пошкоджені двері доставили в студію телеканалу на 1 вечір на запит і коштом самого телеканалу.

Прессекретарка президента запевнила, що двері не є речовим доказом. Адже усі дії з ними, потрібні для з'ясування обставин події, поліцейські вже провели.

Мендель додала, що в понеділок, 29 березня, двері відправлять на реставрацію.

Довідка. Участь у передачі, зокрема, брали заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, заступник голови Нацполіції Олександр Фацевич, волонтер Роман Сініцин, народний депутат від "Слуги народу" Микита Потураєв, парламентар від "Європейської солідарності" Микола Княжицький. Через відеозв'язок долучився і ветеран бойових дій Владислав Стафійчук (Влад Сорд), якого затримали на акції протесту і який перебуває під домашнім арештом.

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