Пошкоджені двері ОП опинилися в студії "1+1": у Зеленського пояснили, як це сталося
Двері, пошкоджені 20 березня учасниками акції в підтримку Сергія Стерненка, ввечері 25 березня з'явилися в ефірі каналу "1+1". Речниця президента Юлія Мендель пояснила, що Офіс Президента тільки на 1 вечір позичив їх телеканалу.
Джерело:"Українська правда"
За словами Мендель, доставку у студію здійснили за гроші каналу.
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Що відбулося в ефірі "1+1"
25 березня на передачу "Право на владу" з Офісу Президента принесли обмальовані двері з розбитим склом. Ведуча Наталія Мосейчук назвала їх "атрибутом суботніх протестів". Вона зазначила, що їй "вартувало великих зусиль", аби "притягнути цей атрибут".
Я б не сказала, що це – символ протестів, які сталися в суботу (20 березня – 24 канал). Я б сказала, що це – жертва протестів. І слава Богу, що ця жертва – не жива,
– заявила ведуча.
За словами Мендель, пошкоджені двері доставили в студію телеканалу на 1 вечір на запит і коштом самого телеканалу.
Прессекретарка президента запевнила, що двері не є речовим доказом. Адже усі дії з ними, потрібні для з'ясування обставин події, поліцейські вже провели.
Мендель додала, що в понеділок, 29 березня, двері відправлять на реставрацію.
Протест під Офісом Президента 20 березня: головне
- Акція під ОП у підтримку Стерненка розпочалася мирно, однак переросла в безлад. Активісти розбили вікна будівлі, обмалювали її фарбами та закидали її фаєрами.
- Одразу після акції затримали ветерана АТО та засновника видавництва "Дім Химер" Владислава Стафійчука. Йому висунули обвинувачення у хуліганстві.
- Згодом бійця "Азову" Євгена Строканя відправили під цілодобовий домашній арешт.
- Ще одну підозру оголосили організатору протесту Сергію Філімонову. Наразі повідомлення про підозру отримали вже 5 людей.
- В Офісі Президента кажуть, що своїми діями учасники акції завдали збитків на 2 мільйони гривень.
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