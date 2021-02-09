На посаду голови САП претендують люди з Банкової без досвіду: відомі перші кандидати

9 лютого 2021 , 17:27
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Джерело:

24 канал

Триває конкурс з обрання голови Спеціальної антикорупційної прокуратури. Експерт StateWatch Олександр Лємєнов назвав прізвища перших кандидатів.

Він переконаний, що крім чесних претендентів, на посаду подаватимуться також люди з "темним" минулим. Але Центр протидії корупції їх відстежуватиме.

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Перші кандидати

За його словами, Банкова, безумовно, притягуватиме своїх людей на цю посаду. Однак він сподівається, що їм це не вдасться. Мова зайшла про 2 людей:

  1. Андрій Костін – глава парламентського комітету Верховної Ради;
  2. Сергій Іонуш – близький друг глави СБУ Івана Баканова, як зазначив експерт.

Костін – людина без відповідного досвіду і я не розумію, як він може керувати таким підрозділом Офісу Генпрокурора. А Іонуша просто "вводять за ручку",
– вважає експерт.

Інші претенденти

Серед інших претендентів – Олександр Божко – відомий молодий прокурор. Він вів розслідування проти Андрія Портнова, від якого отримував численні погрози. На думку Лємєнова, це один з непоганих кандидатів. Втім, він не збирається агітувати за когось одного – все покажуть результати конкурсу.

"Керівник САП – людина, яка має величезний вплив в контексті розслідувань кримінальних проваджень щодо топкорупції", – зазначив Лємєнов.

Довідка. Керівник САП, по суті, є головною особою в системі антикорупційних органів: від нього залежить доля кожного провадження, відкритого Національним антикорупційним бюро.

Дивіться відео: експерт про конкурс на посаду голови САП

Що відомо про конкурс на посаду голови САП

  • Відбір стартував 25 січня 2021 року.
  • Також у САП шукають людей на ще 2 посади, зокрема і на місце заступника керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.
  • Попередній керівник структури Назар Холодницький оголосив про свою відставку 21 серпня 2020 року.
  • Нині обов'язки очільника виконує Максим Грищук.