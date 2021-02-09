На посаду голови САП претендують люди з Банкової без досвіду: відомі перші кандидати
Триває конкурс з обрання голови Спеціальної антикорупційної прокуратури. Експерт StateWatch Олександр Лємєнов назвав прізвища перших кандидатів.
Джерело:24 канал
Він переконаний, що крім чесних претендентів, на посаду подаватимуться також люди з "темним" минулим. Але Центр протидії корупції їх відстежуватиме.
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Перші кандидати
За його словами, Банкова, безумовно, притягуватиме своїх людей на цю посаду. Однак він сподівається, що їм це не вдасться. Мова зайшла про 2 людей:
- Андрій Костін – глава парламентського комітету Верховної Ради;
- Сергій Іонуш – близький друг глави СБУ Івана Баканова, як зазначив експерт.
Костін – людина без відповідного досвіду і я не розумію, як він може керувати таким підрозділом Офісу Генпрокурора. А Іонуша просто "вводять за ручку",
– вважає експерт.
Інші претенденти
Серед інших претендентів – Олександр Божко – відомий молодий прокурор. Він вів розслідування проти Андрія Портнова, від якого отримував численні погрози. На думку Лємєнова, це один з непоганих кандидатів. Втім, він не збирається агітувати за когось одного – все покажуть результати конкурсу.
"Керівник САП – людина, яка має величезний вплив в контексті розслідувань кримінальних проваджень щодо топкорупції", – зазначив Лємєнов.
Дивіться відео: експерт про конкурс на посаду голови САП
Що відомо про конкурс на посаду голови САП
- Відбір стартував 25 січня 2021 року.
- Також у САП шукають людей на ще 2 посади, зокрема і на місце заступника керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.
- Попередній керівник структури Назар Холодницький оголосив про свою відставку 21 серпня 2020 року.
- Нині обов'язки очільника виконує Максим Грищук.
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