Конкурс на нового голову Податкової служби: що відомо про кандидатів

Національне агентство з питань державної служби опублікувало список кандидатів на посаду голови Державної податкової служби. На місце очільника ДПС претендують 9 осіб.

Серед тих, кого допустили до конкурсу, є чинний очільник Податкової служби Олексій Любченко. Також у списку вказані двоє його заступників – Наталія Рубан і Євген Олейніков.

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Сам конкурс на посаду голови Державної податкової служби відбудеться 29 березня.

На посаду претендують:

Олексій Любченко – чинний голова Податкової служби;

Наталія Рубан та Євген Олейніков – заступники Любченка;

Євген Бамбізов – колишній керівник Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби;

Василь Шкураков – ексзаступник міністра фінансів, гендиректор ПАТ "Українська фінансова житлова компанія";

Дмитро Зенін – екскерівник Головного управління ДФС у Києві;

Олександр Кучеренко – колишній начальник київського відділення Фонду держмайна;

Василь Симчера – співробітник Головного управління ДПС у Закарпатській області;

В'ячеслав Федоров – співробітник "Укртрансгазу".

Що відомо про кандидатів

Народна депутатка від "Слуги народу" Ольга Василевська-Смаглюк у своєму телеграмі оприлюднила інформацію про деяких кандидатів на посаду очільника ДПС.

Євген Бамбізов

Бамбізов працює в податкових органах з квітня 2003 року. Очолював Офіс великих платників податків Державної фіскальної служби.

"Восени 2019 року працівники Генеральної прокуратури затримали Бамбізова за підозрою у сприянні легалізації доходів угруповання олігарха Курченка у розмірі 4,7 мільярда гривень. Наскільки відомо, це кримінальне провадження не мало логічного продовження", – написала Смаглюк-Василевська.



Євген Бамбізов / Фото Пресслужба ДФС

У 2021 році Бамбізов задекларував: 2 квартири площею 144,7 квадратних метрів, 2 паркомісця, каблучку дружини з дорогоцінним камінням. Також він володіє автомобілями Mersedes-Benz ml 2007 року випуску та ГАЗ ГАЗ69 1968 року.

Бамбізов займається підприємницькою діяльністю. Йому належить 50% власності консалтингової компанії "Центр медіації та партнерства" зі щорічним доходом у 7 мільйонів гривень. Заощадження посадовця складають майже 6 мільйонів гривень та 11,4 тисячі доларів.

Дмитро Зенін

З 1999 по 2008 рік Зенін працював у Печерській ДПІ. До 2014 року – в одному з управлінь Податкової служби Києва. Згодом його підвищили до заступника голови Головного управління Державної фіскальної служби.

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У 2020 році він працював у Державній митній службі на посаді начальника самостійного управління. Із задекларованого майна у Зеніна: 2 київські квартири площею 160 квадратних метрів, автомобіль Mazda 3 2008 року випуску.

У ДПС Дмитро Зенін заробив 470 тисяч гривень, в ГУ ДФС – 277 тисяч гривень.

Олександр Кучеренко

Олександр Кучеренко до 2020 року був першим заступником начальника Головного управління ДФС у Київській області.

Кандидат задекларував 3 квартири у Києві площею 164 квадратних метри. Він володіє автомобілями Toyota Camry та Volkswagen Multivan 2015 року.

Також Кучеренко задекларував подарунок від батька – 2 мільйони гривень. Згідно з декларацією за 2020 рік, в його сім'ї заробляє лише дружина. Жінка заробила за минулий рік мільйон гривень. Натомість своїх доходів за 2020 чиновник не декларував.

Під подушкою Кучеренки тримають 808 тисяч гривень. Та 100 тисяч доларів, інвестовані в портфель активів в Америці,

– написала Ольга Василевська-Смаглюк.

Олексій Любченко

Олексій Любченко перебував на керівних посадах з 1998 року. З квітня 2020 року він був призначений головою ДПС.

Чинний очільник Податкової служби задекларував: 4 квартири та 1 паркомісце площею майже 400 квадратних метрів, а також 1 земельну ділянку. Він має 2 швейцарські годинники Breguet, ювелірні вироби із дорогоцінного металу із дорогоцінним камінням і мисливський карабін Blaser.

Крім цього, в Любченка є Land Rover Evoque 2013 року та водний катер Bombardier Utopia 205.

Доходи Любченка:

зарплата в ДПС – 525 тисяч гривень на рік;

зарплата в ПРАТ "Украгрохімхолдинг" – 27 тисяч гривень.

Також є прибуток від надання майна в оренду. На рахунках лежить 94 тисячі доларів, мільйон гривень, 43 тисячі євро.



Олексій Любченко / Фото Пресслужба ДПС