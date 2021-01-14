Прокуратура 13 січня 2021 року оголосила підозру керівникові одного з департаментів Укрзалізниці. Його викрили на закупівлі продукції неналежної якості. За даними слідства, збитки становлять понад 7 мільйонів гривень.

Посадовця підозрюють у службовій недбалості. Про це повідомили на сторінці у фейсбуці Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції.

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Через службову недбалість підозрюваного, придбали клеми роздільного рейкового скріплення залізничної колії неналежної якості. Клеми мали забезпечувати надійне кріплення рейки, натомість продукція могла бути використана лише як металолом,

– розповіли у поліції.

Деталі справи

За даними слідства, у 2017 році на одній з філій Укрзалізниці проводили торги із закупівлі рейкових клем для її потреб. Загальна сума становила понад 8 мільйонів гривень. Посадовці допустили до участі товариство, тендерна документація якого не відповідала встановленим вимогам. Надалі його визначили переможцем та уклали договори постачання.

Як з'ясували правоохоронці, поставлена товариством продукція не відповідала стандартам ДСТУ та могла бути використана лише як металолом. Цей факт підтвердила низка проведених експертиз.

"Так, за фактично поставлений металолом замість нових рейкових клем на рахунки товариства було перераховано понад 8 мільйонів гривень", – сказали правоохоронці.

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Що загрожує підозрюваному

Санкція статті передбачає покарання: