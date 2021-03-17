Від 17 березня в Україні почали діяти нові штрафи за порушення дорожнього руху. Рада, зокрема, посилила відповідальність за керування авто у стані алкогольного сп'яніння.

Про це на брифінгу повідомив Антон Геращенко, заступник очільника МВС. Він наголосив, що дорога має бути місцем, де люди спокійно пересуваються, не завдаючи травм один одному.

Раніше Зеленський підписав закон про збільшення штрафів за п'яне водіння

Законопроєкт, який ввів нові штрафи, парламент підтримав ще 16 лютого. За це проголосували 325 народних обранців, проти висловилися лише 3 парламентарі.

Що змінилося з 17 березня

Відновлюється і збільшується відповідальність за керування авто напідпитку – від 17 000 гривень за перший випадок до 51 000 гривень з позбавленням водійських прав на 10 років. За третій випадок – конфіскація авто.

Крім цього, посилюється кримінальна відповідальність за порушення правил дорожнього руху, вчинене у стані алкогольного чи іншого сп'яніння – мовиться про таке, що спричинило тяжкі наслідки.

Також збільшується штраф за перевищення швидкості руху на понад 50 кілометрів на годину. Тепер порушнику це коштуватиме до 3 400 гривень, Раніше штраф за це порушення був у 6 разів меншим.

Якщо людина залишила місце ДТП, їй доведеться заплатити штраф у 3 400 гривень з позбавленням права керування на 1 – 2 роки або без. Раніше за це порушення штрафували лише на 255 гривень.

Збільшується штраф за керування або передачу керування, якщо водій не має на це права – до 3 400 гривень. За повторне порушення протягом року – 40 800 гривень з позбавленням права керування від 5 до 7 років.

Найбільше виріс штраф за керування автомобілем людиною, яка була позбавлена такого права. Тепер це обійдеться у 20 400 гривень, а повторне протягом року – 40 800 з позбавленням права керування від 5 до 7 років.



Відповідальність за керування авто у стані сп'яніння / Інфографіка 24 каналу