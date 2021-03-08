Весілля, посиденьки і натовпи за квітами: як "червоні" Чернівці порушують карантин

Чернівецька область однією з перших стала "червоною зоною": тут не повинні працювати ресторани, не спиняють потяги та закриті ринки. Однак, попри заборони, люди влаштовують гучні гуляння у закладах.

Щоденні рейди ресторанами, ринками і клубами проводять працівники Держпродспоживспілки і поліція. Про їх результати на своєму фейсбуці розповідає очільниця управління Держпродспоживспілки Анжела Косован.

До слова Кобевко розповіла, чому в Чернівцях лікарі хочуть, але не вакцинуються

У ресторанах гучні гуляння

Усього за добу працівники Держпродсподивслужби у Чернівецькій області провели 179 перевірок. Порушення виявили на 36 з них. При тому склали 8 протоколів про порушення санітарних норм та надано 50 рекомендацій щодо майбутньої роботи.

У самому центрі міста, на території комунального підприємства міста – парку Шевченка інспектори застали гучну вечірку в ресторані "Паркова вежа". Очільниця інспекції хауважила, що на такі порушення має зважати дирекція парку?

Поблизу іншого парку у місті тим часом працював ресторан "Winston Hall". Там влаштували гучне весілля на понад 100 осіб.

Як Черінвці порушують карантин: дивіться відео

На квітковому ринку натовпи людей

На 8 Березня на квітковому ринку у Чернівцях аншлаг. Як повідомляє видання "Молодий Буковинець", на території вузького базарчику утворилася справжня "товкучка".



Натовп на квітковму ринку у Чернівцях / Скриншот з відео

За відео, якими діляться користувачі соцмереж, видно: на ринку не всі продавці та покупці перебувають у масках. У коментарях люди обурюються, чому цей непродуктовий ринок працює і чому на це не реагує влада.

Які обмеження діють на Буковині

У регіоні заборонена робота закладів громадського харчування. Замовлення можна оформлювати лише з доставкою чи на виніс.

ТРЦ та розважальні заклади, непродовольчі магазини не працюють.

Не працюють спортзали, фітнес-клуби, басейни.

Навчальні заклади – на дистанційному навчанні.

3 березня під будівлею ОДА у Чернівцях відбулася " антикарантинна акція" . На неї зібрались близько сотні підприємців, які обурились введенням посиленого карантину.



Обмеження різних "кольорових" зон в Україні / Інфографіка 24 каналу