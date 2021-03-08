Весілля, посиденьки і натовпи за квітами: як "червоні" Чернівці порушують карантин
Чернівецька область однією з перших стала "червоною зоною": тут не повинні працювати ресторани, не спиняють потяги та закриті ринки. Однак, попри заборони, люди влаштовують гучні гуляння у закладах.
Джерело:фейсбук Анжели Косован
Щоденні рейди ресторанами, ринками і клубами проводять працівники Держпродспоживспілки і поліція. Про їх результати на своєму фейсбуці розповідає очільниця управління Держпродспоживспілки Анжела Косован.
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У ресторанах гучні гуляння
Усього за добу працівники Держпродсподивслужби у Чернівецькій області провели 179 перевірок. Порушення виявили на 36 з них. При тому склали 8 протоколів про порушення санітарних норм та надано 50 рекомендацій щодо майбутньої роботи.
У самому центрі міста, на території комунального підприємства міста – парку Шевченка інспектори застали гучну вечірку в ресторані "Паркова вежа". Очільниця інспекції хауважила, що на такі порушення має зважати дирекція парку?
Поблизу іншого парку у місті тим часом працював ресторан "Winston Hall". Там влаштували гучне весілля на понад 100 осіб.
Як Черінвці порушують карантин: дивіться відео
На квітковому ринку натовпи людей
На 8 Березня на квітковому ринку у Чернівцях аншлаг. Як повідомляє видання "Молодий Буковинець", на території вузького базарчику утворилася справжня "товкучка".
Натовп на квітковму ринку у Чернівцях / Скриншот з відео
За відео, якими діляться користувачі соцмереж, видно: на ринку не всі продавці та покупці перебувають у масках. У коментарях люди обурюються, чому цей непродуктовий ринок працює і чому на це не реагує влада.
Які обмеження діють на Буковині
- У регіоні заборонена робота закладів громадського харчування. Замовлення можна оформлювати лише з доставкою чи на виніс.
- ТРЦ та розважальні заклади, непродовольчі магазини не працюють.
- Не працюють спортзали, фітнес-клуби, басейни.
- Навчальні заклади – на дистанційному навчанні.
Обмеження різних "кольорових" зон в Україні / Інфографіка 24 каналу
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