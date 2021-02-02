У Португалії 2 лютого відбулося перше судове засідання у справі про вбивство українця Ігоря Гоменюка. Троє обвинувачених заперечили свою причетність до злочину.

Джерело: "Радіо Свобода"

Перекладачка адвоката родини Гоменюка Анна Гуцул повідомила, що на засіданні були присутні самі обвинувачені та їхні адвокати.

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Підсумки першого засідання

Як сказала Гуцул, кожен адвокат обвинувачених наголосив, що його підзахисний нібито не винний. Самі чоловіки заперечили свою причетність до злочину.

Кожен із них говорив, що він не винен. Вони виступили з такою ідеєю: начебто, коли вони ввійшли, то Ігор вже був зв'язаний цим скотчем, руки й ноги в нього були зв'язані, а вони його знайшли вже в такому стані,

– розповіла Гуцул.

Перекладачка також зазначила, що судове засідання продовжиться 3 лютого. Суд повинен заслухати свідків.

Що відомо про смерть українця

Ігоря Гоменюка затримали за спробу в'їзду в країну без візи. У кімнаті без камер чоловіка побили троє працівників міграційної служби.

міграційної служби. В ізоляторі Ігор Гоменюк помер. Українське посольство в Португалії звернулось до МЗС країни з проханням посприяти у розслідуванні злочину.

Українське посольство в Португалії звернулось до МЗС країни з проханням посприяти у розслідуванні злочину. За даними судово-медичної експертизи, його тіло було все вкрите слідами побиття. У нього лишилася дружина і двоє дітей.

Раніше один з обвинувачених заявляв у пресі, що заперечує обвинувачення в убивстві, і покладав вину за смерть Гоменюка на стан здоров'я затриманого, відсутність медичної допомоги та дії інших осіб.