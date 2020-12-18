У Португалії локдаун хочуть ввести й у новорічну ніч
У Португалії режим надзвичайного стану продовжили до 7 січня. Окрім того, на більшій частині території введена комендантська година.
Жителі не можуть виходити на вулиці з 23 вечора до 5 ранку в будні. У вихідні ж обмеження діють з 13:00 до 5 ранку. Про це інформує Channelnewasia.
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Раніше планувалося, що комендантську годину послаблять у новорічну ніч. Прем’єр країни обіцяв, що в новорічну ніч ті, хто святкують зможуть повернутися додому до 2 години ночі. Втім, погіршення епідеміологічної ситуації змусило уряд переглянути плани.
Ми повинні тотальним чином запобігти святкуванню Нового року,
– заявив прем’єр.
Таким чином, напередодні Нового року 31 грудня комендантська година діятиме за режимом буднього дня, а з 1 по 3 січня – як у вихідні.
Яка ситуація з коронавірусом у Португалії
- У країні зафіксували понад 360 тисяч хворих, одужали вже понад 280 тисяч людей, а померли від інфекційних ускладнень – 5 902 людей.
- Останніми днями у країні фіксують близько 5 тисяч заражень у день.
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