У Португалії режим надзвичайного стану продовжили до 7 січня. Окрім того, на більшій частині території введена комендантська година.

Жителі не можуть виходити на вулиці з 23 вечора до 5 ранку в будні. У вихідні ж обмеження діють з 13:00 до 5 ранку. Про це інформує Channelnewasia.

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Раніше планувалося, що комендантську годину послаблять у новорічну ніч. Прем’єр країни обіцяв, що в новорічну ніч ті, хто святкують зможуть повернутися додому до 2 години ночі. Втім, погіршення епідеміологічної ситуації змусило уряд переглянути плани.

Ми повинні тотальним чином запобігти святкуванню Нового року,

– заявив прем’єр.

Таким чином, напередодні Нового року 31 грудня комендантська година діятиме за режимом буднього дня, а з 1 по 3 січня – як у вихідні.

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