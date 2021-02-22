Чому санкції проти Медведчука відчує й Порошенко

Санкції проти Віктора Медведчука стали топ-темою останніх днів. Далі читайте російською.

Решение СНБО вызвало живейшую реакцию в отечественных соцсетях – причем в глаза бросаются не столько издевки над путинским кумом, сколько насмешки над пятым президентом Порошенко.

Рекомендуем! Браво, Зеленский: почему санкции против Медведчука - мощный удар по России

Бывший глава государства и впрямь оказался в затруднительном положении.

Стратегия Порошенко потерпела крах

В 2019-2020 годах Петр Алексеевич продавал населению патриотические ценности, торговал борьбой с Кремлем и старался монополизировать антимосковскую повестку. Все зыбкие надежды бывшего гаранта на возвращение к власти были связаны с этим эксклюзивным политическим товаром. ПАП мечтал о дне, когда украинское отвращение к Москве перевесит его личный антирейтинг: и, не имея другого выбора, страна все-таки поддержит непопулярного экс-президента.

Обвиняя Зе-команду в пророссийском реванше, Порошенко позиционировал себя как единственную силу, способную этому реваншу противостоять. Подразумевалась, что вождь "Евросолидарности" обладает уникальным опытом и неповторимой антикремлевской сноровкой. При этом под удар попадали не только Зеленский и Ко, но и все, кто отказывался консолидироваться вокруг бывшего президента: от "Голоса" и Садового до беспартийных антикоррупционеров. Всякий, кто вставал на пути у Петра Алексеевича, считался помехой для формирования сильной патриотической оппозиции.

И вот теперь эта стратегия сводится на нет действиями Зеленского.

По сути, Банковая занимается демпингом, выбрасывая на политический рынок огромные порции демонстративного патриотизма. Того самого патриотизма, которым пятый президент пытался торговать единолично.

Притом выглядит этот патриотизм еще радикальнее, чем у несостоявшегося монополиста Порошенко: между блокировкой трех прокремлевских телеканалов и санкциями против Медведчука прошло меньше месяца.

К теме Украина ввела санкции против Медведчука: появилась реакция США

Фан-клуб Порошенка уйдет или останется

Дело не только в том, что из рук Петра Алексеевича ускользнул козырь в виде воображаемого пророссийского реванша. Важнее то, что с легкой руки Зе патриотическая повестка в Украине становится чем-то банальным, и это поможет всем потенциальным конкурентам Порошенко. Страна убеждается, что даже вчерашний актер-комик способен бороться с Москвой – и бороться с еще большим рвением, чем бывший глава государства. А, значит, такая борьба под силу практически каждому. Никаких особых идеологических преимуществ у лидера "Евросолидарности" больше нет. Ему может бросить вызов кто угодно.

Разумеется, это не означает политическую кончину Петра Порошенко. Сколько бы соперников ни появилось у бывшего гаранта, ПАП в любом случае останется собой. И останутся граждане, готовые голосовать за него уже потому, что он – это он.

Для преданной клиентуры личность продавца значит больше, чем его товар. Недоброжелатели и раньше сравнивали фанатов Порошенко с харизматической сектой, а теперь сектантские тенденции лишь обострятся. Поддержка пятого президента будет все меньше привязана к идеологии и все больше – к персоне самого Петра Алексеевича.

Интересно! Война Зеленского против Медведчука: что теперь изменится?

На Печерских холмах уже давно есть подобный пример: нестареющая госпожа Тимошенко. Поклонники любят Леди Ю не за патриотизм или пророссийскость, не за торговлю правыми или левыми ценностями, но главным образом за то, что Юля – это Юля. Для того, чтобы застолбить собственную ограниченную нишу на политическом рынке и пребывать в ней годами, такой любви вполне достаточно. Но для чего-то большего – увы, нет.