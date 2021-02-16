Порошенко надав українське громадянство конструктору медіазброї Медведчука, – Лещенко

Джерело:24 канал
Петро Порошенко міг накласти санкції проти каналів Віктора Медведчука ще протягом останнього місяця перебування на посаді президента. Однак він не лише не зробив це, але й надав громадянство російському медіаменеджеру Олексію Семенову.
22 квітня 2019 року, наступного дня після поразки на виборах, Порошенко видав низку указів, які досі не оприлюднені. Про це в авторському блозі "Чесна політика" розповів журналіст Сергій Лещенко.
Читайте повний текст блогу Перетасувати колоду: холдинг Медведчука може відроджуватися на каналах Столара
За його словами, п'ятий президент підписав указ №158 про прийняття в громадянство України російського медіаменеджера одразу, як стали відомі результати виборів.
В переліку публічних указів немає такого з номером 158, він просто пропущений. Є указ 156, а одразу за ним іде указ 159,
– зауважив журналіст.
Сергій Лещенко відзначив, що Олексій Семенов – знакова постать на медіаринку України. Він:
"Замість того, щоб ввести санкції проти каналів Медведчуку, Порошенко надав громадянство України конструктору цієї медіазброї", – наголосив автор блогу "Чесна політика".
Олексій Семенов / Фото "Телекритика"
Сергій Лещенко зауважив, що вже з новим українським громадянством росіянин Семенов пішов працювати головою об'єднаного холдингу Медведчука.
Де під одним дахом зібралися канали "112 Україна", NewsOne та ZIK, які почали насаджувати в Україні найогидніші технології брехні та провокування ненависті до власної держави,
– зазначив він.
Журналіст підсумував, що частину відповідальності несе п'ятий президент, який лише імітував боротьбу з цими рупорами російської пропаганди.
Дивіться повний випуск відеоблогу "Чесна політика" на 24 каналі: