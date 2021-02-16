Петро Порошенко міг накласти санкції проти каналів Віктора Медведчука ще протягом останнього місяця перебування на посаді президента. Однак він не лише не зробив це, але й надав громадянство російському медіаменеджеру Олексію Семенову.

22 квітня 2019 року, наступного дня після поразки на виборах, Порошенко видав низку указів, які досі не оприлюднені. Про це в авторському блозі "Чесна політика" розповів журналіст Сергій Лещенко.

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Порошенко надав громадянство України Семенову одразу, як стали відомі результати виборів

За його словами, п'ятий президент підписав указ №158 про прийняття в громадянство України російського медіаменеджера одразу, як стали відомі результати виборів.

В переліку публічних указів немає такого з номером 158, він просто пропущений. Є указ 156, а одразу за ним іде указ 159,

– зауважив журналіст.

Сергій Лещенко відзначив, що Олексій Семенов – знакова постать на медіаринку України. Він:

створив канал "112 Україна";

очолював NewsOne;

був запрошений запустити в роботу таємний телеканал Порошенка "Прямий", оформлений на підставних осіб.

"Замість того, щоб ввести санкції проти каналів Медведчуку, Порошенко надав громадянство України конструктору цієї медіазброї", – наголосив автор блогу "Чесна політика".



Олексій Семенов / Фото "Телекритика"

Сергій Лещенко зауважив, що вже з новим українським громадянством росіянин Семенов пішов працювати головою об'єднаного холдингу Медведчука.

Де під одним дахом зібралися канали "112 Україна", NewsOne та ZIK, які почали насаджувати в Україні найогидніші технології брехні та провокування ненависті до власної держави,

– зазначив він.

Журналіст підсумував, що частину відповідальності несе п'ятий президент, який лише імітував боротьбу з цими рупорами російської пропаганди.

Рада нацбезпеки та оборони 2 лютого ввела санкції проти нардепа від ОПЗЖ Тараса Козака. Відповідний указ підписав президент Володимир Зеленський. Санкцій діятимуть протягом 5 років.

Козаку належать такі телеканали, як NewsOne, "112 Україна" та ZIK. Вони наразі припинили мовлення. Також санкції стосуються низки регіональних мовників під брендами його каналів.

За інформацією ЗМІ, санкції наклали й на літаки Козака та Медведчука.

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