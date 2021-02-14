З негласного депутата – в головного патріота: Порошенко свідомо врятував канали Медведчука

Петро Порошенко, бувши президентом, свідомо врятував телеканали Медведчука від санкцій. Це можна стверджувати, отримавши доступ до деяких документів та стенограм за 2018 рік.

Джерело: "Чесна політика" на 24 каналі

Тему відносин Петра Порошенка і Віктора Медведчука журналісти відстежують не один тиждень і навіть не один рік. Детальніше – у блозі.

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Як Порошенко врятував канали

Зокрема вдалось отримати подробиці від високопосадових джерел. Мовиться про детальний план, як в останній рік правління Петра Порошенка було врятовано від закриття телеканали Віктора Медведчука.

Сьогодні Петро Порошенко намагається вдягатися у костюм найбільшого поборника чистоти інформаційного простору від російської пропаганди.

В останні дні він навіть оголосив про реєстрацію закону про кримінальну відповідальність за колабораціонізм. З аналогічною ідеєю виступав Національний корпус, з яким тепер Порошенко працює в одній ніші.

Медведчук – врятований від санкцій

Але так було не завжди. Я маю підстави стверджувати, що кум Путіна Віктор Медведчук був врятований від санкцій. Їх мали накласти на його телеканали ще в 2018 році, за прямим втручанням тодішнього президента Петра Порошенка.



Віктор Медведчук / Пресслужба політика

Ця історія оповита хмарою політичного туману, оскільки виставляє всіх її учасників у поганому світлі. А тому вони воліли б про неї забути.

Слабкість Порошенка до телеканалів

Треба почати з того, що Петро Порошенко все своє політичне життя мав слабкість до телеканалів. Наявність свого медіа заспокоювала його, адже це давало йому гарантовану трибуну для власного піару та можливість стримувати атаки проти себе.

Спочатку Порошенко був власником лише 5 каналу, який виник ще до Помаранчевої революції шляхом об'єднання двох регіональних мовників, які почали транслювати спільний сигнал з логотипом у вигляді 5:

НБМ;

Експрес-Інформ.

Перехоплена телефонна розмова

Те, як Порошенко розуміє роль свого приватного медіа, добре характеризує запис перехопленої телефонної розмови, яка сталася в 2003 році після поїздки кандидата від опозиційних сил Віктора Ющенка в лігво свого опонента Віктора Януковича до Донецька.



Петро Порошенко / Фото Дмитра Ларіна

Зриваючись на крик, Порошенко вилаяв свого підлеглого телеменеджера Владислава Лясовського через те, що його замало показували в ефірі 5 каналу в той час, як він "рачки по барикадах лазив".

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Усе своє життя Порошенко робив ставку винятково на інформаційні канали. Вони давали можливість отримувати політичний зиск. Тому, балотуючись в президенти, Порошенко оголосив про відмову продавати телеканали. А, ставши президентом, він замислив розширення свого телевізійного пулу.

Розширення телевізійного пулу Порошенка

Першим його надбанням став телеканал "Тоніс", який раніше належав сину Януковича Олександру, відомому на прізвисько Стоматолог.

Замість того, щоб бути конфіскованим на користь держави як актив родини президента-втікача, цей телеканал непомітно змінив власника.

Ним став колишній голова адміністрації Києва Володимир Макеєнко, який керував містом в останні тижні правління Януковича, але водночас був знайомий з Порошенком понад 20 років. Вони разом входили в групу "Солідарність" ще в 2001 році.

Канал перейменували на "Прямий"

Канал "Тоніс" перейменували в канал "Прямий" та перетворили на рупор підтримки президента Порошенка. Ще один інформаційний канал, на який поклав оком президент Порошенко, був "112 Україна", переговори про придбання якого вели його довірені люди.



Телеканал "Прямий" / Фото з ютубу каналу

Але викупити канал вдалося лише Віктору Медведчуку, який мав однаково добрі відносини як з Порошенком, так і з Путіним, під крилом якого переховується Захарченко в Росії.

Міністр-втікач Захарченко був працевлаштований російською владою в державній корпорації "Ростех" на чолі з Сергієм Чемезовим, на якого наклали американські санкції ще в 2014 році через окупацію Криму. Як, до речі, вони були накладені і на Медведчука.

Що змінилось після купівлі каналів Медведчуком

Придбання каналів Медведчуком миттєво відбивалося на їхній програмній політиці:

одразу починали діяти чорні списки на гостей;

запроваджувалися теми-табу;

вигадувалися фейкові інформації, вигідні проросійським силам.

4 жовтня 2018 року мало стати чорним днем для телеканалів Медведчука – парламент України проголосував за пропозицію накласти санкції на них.



Канали Медведчука / Колаж 24 каналу

Але весь подальший розвиток подій показує, що це голосування було не просто проігноровано, але використано президентом Порошенком з метою отримання персональних вигод від роботи телеканалів Медведчука на час виборів

Власне кажучи, для накладення санкцій на телеканали не було ніякої потреби в зверненні до парламенту.

Для цього достатньо повноважень у СБУ та РНБО, і саме тому я не голосував за це рішення, бо розумів, що Порошенко руками парламенту просто створює собі козир для підпорядкування каналу своїм інтересам.

Рада проголосувала за санкції

Отже, 4 жовтня 2018 року Рада голосує за санкції. І хоча між парламентом і апаратом Ради безпеки України 20 хвилин їзди на автомобілі, з вулиці Грушевського на вулицю Петра Болбачана, офіційний текст постанови парламенту їхав 3 тижні.

Він потрапив до Ради безпеки лише 26 жовтня. Водночас текст відправили без супровідного листа голови парламенту.

Документ пролежав у Раді безпеки 2 місяці. На засідання його винесли лише, коли відбулося засідання Ради безпеки з пунктом, де слухалися санкції.

Але тут трапилося ще одне диво – в проєкті рішення говорили про санкції щодо різних суб'єктів, але тільки не цих телеканалів Медведчука.

Стенограма засідання

Але ще цікавіша картина вимальовується, коли я ознайомився зі стенограмою засідання Ради безпеки від 26 грудня 2018 року. Виявляється, хоча в проєкті рішення не було нічого про санкції на канали Медведчука, але ця тема обговорювалася.



Санкції на каналах Медведчука / Фото Getty Images

Деякі члени РНБО відчували, що ситуація вже виглядає непристойно. Адже минуло 2,5 місяці після голосування парламенту, і жодної реакції не було.

Порошенко перевів розгляд на іншу тему

Але, коли це питання про санкції на канали Меведчука, ініційовані Верховною Радою, пролунало на засіданні РНБО за 26 грудня 2016, голова Ради безпеки президент Порошенко технічно перевів розгляд на іншу тему.

Порошенко оголосив, що доручає Службі безпеки України упродовж тижня "юридично" доопрацювати питання санкцій. Нагадаю, це відбувалося через 2,5 місяці після голосування в парламенті.

У підсумку, обговорення завершили тим, що санкції обійшли стороною всі проросійські медіа. Мине ще місяць після цього засідання. Тільки 31 січня уже 2019 року на ім'я президента Порошенка внесуть проєкт рішення за підсумками засідання 26 грудня. Але це рішення так і не введуть в дію!

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Заступник секретаря Ради безпеки Олександр Литвиненко напише доповідну своєму керівнику Олександру Турчинову, що жодного рішення так досі і не ухвалили.

І лише коли мине ще 1,5 місяці, тобто 14 березня 2019 року Турчинов ухвалить рішення про проведення Ради безпеки шляхом письмового голосування.

Введення в дію рішення РНБО

Воно триватиме 5 днів, і лише 19 березня 2019 року президент Порошенко введе в дію рішення Ради безпеки за грудень 2018 року своїм указом.

За це рішення проголосує в підсумку 10 членів Ради безпеки. Тодішній прем'єр Гройсман і міністр закордонних справ Клімкін не братимуть участь у голосуванні, а міністр внутрішніх справ Аваков проголосує із зауваженнями.

Але найцікавіше, що в цьому рішенні ні слова не буде про телеканали Медведчука. Попри те, що президент Порошенко давав "тижневий термін" СБУ допрацювати питання. І попри те, що за 5 місяців до цього парламент ініціював санкції на телеканали кума Путіна.

Порошенко знімав питання з розгляду

Доручаючи СБУ вивчити питання в "тижневий термін", Порошенко свідомо під цим приводом знімав його з розгляду. Адже спецслужба до того тривалий час досліджувала діяльність медіа Медведчука. І мала негативну позицію щодо них



Медведчук і Порошенко / Колаж 24 каналу

В часи моєї роботи депутатом я отримав один із таких документів, датований вереснем 2018 року. Там СБУ звинувачує канал "112 Україна" у "застосуванні технології гібридної війни проти України з боку Росії".

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Тому зараз, через 2 роки після втрати Порошенком влади, його спроби перевзутися з негласного адвоката каналів Медведчука в роль головного патріота виглядають не лише недолуго, а просто цинічно. Не ведіться на цю театральщину.