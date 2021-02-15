Порошенко сприяв Медведчуку не лише в галузі палива, – Лещенко

В часи п'ятого президента Петра Порошенка його оточення допомогло структурам, пов'язаним з олігархом Віктором Медведчуком прибрати до рук великий державний дизельпровід. Через нього викачували паливо з Росії.

Джерело: "Між іншим" на 24 каналі

Втім Порошенко "допомагав" олігарху не лише у цьому. Санкції на телеканали, пов'язані з кумом Путіна Віктором Медведчуком, мали накласти ще у 2018 році, за прямим втручанням Порошенка. Втім рішення СБУ до кінця відтягували.

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Таку думку висловив ексдепутат та журналіст Сергій Лещенко. Також в ефірі програми "Між іншим" про те, як Медведчук продовжує втрачати свій вплив в Україні, про вакцинацію, справи навколо Окружного адмінсуду Києва говорили – говорили член Громадської ради доброчесності, академік Михайло Жернаков та голова комісії з біобезпеки РНБО України Сергій Комісаренко.

Про вплив Порошенка на Медведчука

Дмитро Гнап: Петро Порошенко нещодавно виправдовувався, чому за часи президентства не наклав санкції на структури Медведчука. Чому?

Сергій Лещенко: У вересні 2018 року, ще до голосування парламенту, коли Нацрада (вона теж тоді контролювалась Медведчуком) порушила питання про те, щоб не продовжувати каналам Медведчука ліцензію, бо вона вже добігла кінця, а порушень є багато.

Кишеньковий керівник Нацради зняв це питання з розгляду. Пояснив це начебто проханням СБУ його не розглядати. А насправді ж був лист, у якому вказано, що навпаки – Служба безпеки вважає ці канали частиною гібридної інформаційної війни Росії.

Потім Порошенко це голосування в парламенті блокував на рівні Ради безпеки і оборони. Порошенко давав "тижневий термін" СБУ допрацювати питання. Потім його "поклали у шухляду". Вже у 2019 році питання санкцій теж обійшли стороною, а тодішній президент доручив СБУ продовжувати це опрацьовувати.

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Про розслідування навколо вакцини та вакцинацію

Сергій Комісаренко: Китайська вакцина Sinovac наразі проходить 3 фазу клінічних випробувань. Можливо, саме тому і чекають на її реєстрацію і тоді вона зможе потрапити в Україну. Однак її вартість і створення суттєво відрізняються від вакцин інших компаній.

Вакцину Sinovac створюють за технологією, яка суттєво відрізняється від Pfizer, Moderna, AstraZeneka. Останні розробляли за сучасними технологіями, тому вони раніше закінчили клінічні випробування.

Китайську вакцину створюють за класичною технологією і тому ця вакцина може коштувати більше. Думаю, що її не поставили в Україну тому, що вона, можливо, не має ще дозволу на поставлення.

До того ж зараз відбуваються суттєві мутації, ніж ті, на які ми розраховували. Тому вакцина, створена за класичною технологією, може не працювати з мутованим вірусом, але це треба перевірити.



5 етапів вакцинації проти COVID-19 / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу

Про ОАСК

Більше про те, чому китайська вакцина значно дорожча за інші – читайте тут

Михайло Жернаков: ОАСК треба ліквідувати. Відповідна петиція набрала необхідні 25 тисяч голосів ще декілька місяців тому. На сайті президента написано, що очільник держави задовольнив цю петицію.

Однак поки що суд не ліквідували, і законопроєкт про це очільник держави не вніс. Хоча, згідно з Конституцією, тільки він може це зробити.

На сайті президента з'явилося повідомлення, що він планує обмежити повноваження ОАСК. Наскільки я розумію, така пропозиція надійшла на вимогу, прописану в меморандумі з МВФ. І на сайті Верховної Ради вже є номер законопроєкту, хоча тексту документу ще немає.

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Чи це зрада, чи перемога ми зможемо сказати, коли його побачимо, адже він може називатися "Про обмеження повноважень Окружного адмінсуду Києва", але цілком може мовитися про збільшення повноважень.