П'ятий президент України Петро Порошенко заявив, що саме він санкціонував спецоперацію із затримання бойовиків ПВК Вагнера. Відбулося це у 2018 році.

Однак, на жаль, операцію зірвали. Про це Порошенко заявив в ефірі 5 каналу.

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Я хочу наголосити, що ще в кінці 2018 тодішній Верховний Головнокомандувач Збройних сил України Петро Порошенко санкціонував проведення цієї операції (по затриманню бойовиків Вагнера – 24 канал),

– наголосив Порошенко.

Що ще сказав Порошенко

Операцію зірвали конкретні люди, які мають понести за це відповідальність.

Варто створити тимчасову слідчу комісію та допитати усіх причетних до справи.

Окрім того, п'ятий Президент України наголосив, що "не дасть закрити, заговорити, оббрехати або вислизнути від відповідальності за скоєння злочину державної зради".

"Зусиллями десятків українських героїв, які мали на меті притягнути в Україну і судити тих, хто причетний до збиття літака MH17, а не судити безневинного Назарова за збиття Іл-76 з десантниками в Луганському аеропорті", – заявив Порошенко.

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