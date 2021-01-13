П'ятого українського президента Петра Порошенка та його сім'ю помітили на відпочинку в Еквадорі. Зокрема, їх сфотографували у аеропорту міста Гуаякіль.

Місцеві журналісти зустріли родину Порошенків перед посадкою на літак, про це повідомляє телеграм-канал "Картковий Офіс".

Цікаво Два українські телеканали показали перед Новим роком привітання Порошенка, а не Зеленського

Незапланована посадка

У дописі мовиться, що борт, яким сім'я Порошенка вилетіла з Еквадору спочатку мав летіти в Амстердам через Панаму. Мовляв, посадка у аеропорту міста Гуаякіль не була запланованою.

Проте літак приземлився там вже через годину після того, як покинув аеропорт міста Кіто. Вимушену зупинку пояснили терміновою необхідністю дезінфекції борту.



Петро Порошенка повертається з Еквадора / Фото "Картковий офіс"



Порошенко з родиною у аеропорті міста Гуаякіль / Фото "Картковий офіс"



Порошенка помітили на відпочинку в Еквадорі / Фото "Картковий офіс"

Відео з літака, яким поверталася сім'я

З'явилася також інформація, що під час відпочинку на Галапагоських островах п'ятий український президент нібито спілкувався з чиновниками та бізнесменами Еквадору.

Згодом у цьому ж телеграм-каналі опублікували відео з літака Петра Порошенка з дружиною. Там повідомили, що його автор – Максим Ярош із полку "Азов".