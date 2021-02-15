Порошенко приїхав у Раду з частково зафарбованими номерами: для чого це робити

Петро Порошенко приїхав на погоджувальну раду у парламент перед початком нового пленарного тижня. Журналісти спостерегли, що номери його авто були частково зафарбованими.

Як повідомляють журналісти, додаючи відповідні фото, на передніх номерах була замальована перша літера, що вказує на регіон реєстрації.

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При цьому на задньому номері всі букви пофарбовані чорним кольором.

Питання нашого журналіста, чому зафарбована перша буква, водій позашляховика п'ятого президента залишив без відповіді,

– пишуть PavlovskyNews.

Зазвичай так роблять, щоб не приходили штрафи за порушення швидкості. Камери автофіксації порушень не спрацьовують на номерах, де відсутні якісь елементи. Однак за "прикривання номера" передбаченні штрафи:

За експлуатацію транспортного засобу без номерного знака, чи зі знаком прикритим якимись предметами, замальованими символами, неосвітленим чи забрудненим:

якщо таке сталося вперше – штраф у розмірі 170 гривень.

за повторне порушення — штраф 255 гривень або громадські роботи і оплатне вилучення транспортного засобу чи без такого.

У відкритих базах номерів в інтернеті, інформації про ці автономери немає. На сторінці однієї з них наявне фото цих же номерів на авто іншої марки Mercedes.



База даних автономерів у вільному доступі / Скриншот

Саме на авто Mersedes із номерним знаком АА 9342 ОМ Порошенко приїжджав до будівлі ДБР у липні 2019 року. Тоді на його охоронця невідомі вчинили напад, розпиливши в очі газовий балончик.

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