Порошенко приїхав у Раду з частково зафарбованими номерами: для чого це робити
Петро Порошенко приїхав на погоджувальну раду у парламент перед початком нового пленарного тижня. Журналісти спостерегли, що номери його авто були частково зафарбованими.
Джерело:Телеграм-канал PavlovskyNews
Як повідомляють журналісти, додаючи відповідні фото, на передніх номерах була замальована перша літера, що вказує на регіон реєстрації.
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При цьому на задньому номері всі букви пофарбовані чорним кольором.
Питання нашого журналіста, чому зафарбована перша буква, водій позашляховика п'ятого президента залишив без відповіді,
– пишуть PavlovskyNews.
Зазвичай так роблять, щоб не приходили штрафи за порушення швидкості. Камери автофіксації порушень не спрацьовують на номерах, де відсутні якісь елементи. Однак за "прикривання номера" передбаченні штрафи:
За експлуатацію транспортного засобу без номерного знака, чи зі знаком прикритим якимись предметами, замальованими символами, неосвітленим чи забрудненим:
- якщо таке сталося вперше – штраф у розмірі 170 гривень.
- за повторне порушення — штраф 255 гривень або громадські роботи і оплатне вилучення транспортного засобу чи без такого.
База даних автономерів у вільному доступі / Скриншот
Саме на авто Mersedes із номерним знаком АА 9342 ОМ Порошенко приїжджав до будівлі ДБР у липні 2019 року. Тоді на його охоронця невідомі вчинили напад, розпиливши в очі газовий балончик.
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