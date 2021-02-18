П'ятий президент і лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко заявив, що став офіційним власником телеканалу "Прямий". Він стверджує, що заплатив велики гроші – "мільйони та мільйони".

Про це він повідомив в ефірі вже його мовника. За словами політика, таке рішення було обумовлено тим, що "Прямий" влада нібито збиралася закрити.

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Ексочільник держави підкреслює, що влада 19 лютого начебто збиралася запровадити санкції проти ексголови КМДА Володимира Макеєнка. Той юридично був власником "Прямого".

Тому, продовжує Порошенко, канал закрили б. І буцімто через це Макеєнко вранці 18 лютого подзвонив п'ятому президенту та сказав, що потрібно "докладати зусиль для захисту каналу".

Два дні тому ми підписали угоду, я заплатив великі гроші… мільйони та мільйони… щоб покрити борги каналу. Кінцевий бенефіціарний власник "Прямого каналу" змінився – ним є структура Prime Assets Capital, яка на 100% належить Порошенку Петру Олексійовичу,

– зауважив лідер "Європейської Солідарності".

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Що відомо про телеканал "Прямий" і який стосунок до нього мав Порошенко раніше

До 24 серпня 2017 року мовник мав назву "Тоніс". І був одним із найстаріших каналів в Україні та відзначався якісними освітніми та науково-популярними програмами.

У 2011 році ресурс у власність отримав син президента-втікача – Олександр Янукович. У народі він мав прізвисько "Саша Стоматолог".

У травні 2017 року український політик Володимир Макеєнко став одноосібним власником телеканалу. Він викупив 80 % акцій у "Тоніса", 10 % - у гендиректора телеканалу, 0,5 % - у його заступника. Весь статутний фонд телеканалу з 2010 року дорівнював 16 мільйонів 731 тисячі 250 гривень.

Цікаво! Макееєнко у часи Революції Гідності був фактично мером Києва – очолював Київську міську державну адміністрацію. І активісти звинувачували його у сприянні свавіллю з боку правоохоронців. Щоправда, у лютому 2014 року Макеєнко заявив про вихід із "Партії регонів", тим самим відмежувавшись від тодішньої злочинної влади.

Опівночі 24 серпня 2017 року, у День Незалежності України, телеканал "Тоніс" припинив мовлення та його замінив "Прямий". Більше того, ефір мовника кардинально змінився та став більш інформаційним.

У грудні 2017 року телеканал "Прямий" перейшов у власність кіпрської компанії Parlimo Trading Limited. Часткою в ній через ще одну кіпрську компанію – Сenterano Trading Limited – володіла Dadlaw Nominees Limited. Ця секретарська компанія, після зміни влади стала співвласником лотереї "Українська національна лотерея". Самого лотерейного оператора пов'язували з оточенням Петра Порошенка.

Крім того, після грудня 2017 року й сам "Прямий" пов'язували з Порошенком. У ЗМІ ширилися інформація, що він – фактично повноцінний власник каналу.

Чи були між Порошенком та сім'єю Януковича домовленості щодо купівлі "Прямого каналу" – дізнайтеся в матеріалі 24 каналу.