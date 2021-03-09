П'ятий президент України Петро Порошенко у парламенті нецензурно охарактеризував вакцину проти COVID-19, яку привезли в Україну. Президента Володимира Зеленського те, що Covishield назвали гі*ном обурило. Він зауважив, що так можна назвати суть вчинків його попередника на посаді.

Під час форуму "Україна 30" Зеленський прокоментував слова Порошенка. Глава держави наголосив, що зараз йде інформаційна війна між пропагандою та свободою слова.

Читайте також Мобільні бригади – у поміч: Зеленський вимагає прискорити вакцинацію

Українці відчувають наслідки інформаційної війни

Саме українці, вважає Зеленський, уже відчули на собі наслідки цієї війни, коли у людину влучають фейками.

Як ніхто інший, ми знаємо, які жахливі наслідки мають історії про "распятого мальчика", "поезда фашистов-карателей", про "нас тут нет", – сказав Зеленський.

Вакцину назвали словом, що характеризує суть вчинків, – президент

Глава держави зауважив, що не слід думати, що Україну інформаційно атакують лише ззовні, напад йде й зсередини. Зокрема, сказав Зеленський, від тих, хто називає себе патріотами.

Коли "великі патріоти" брешуть громадянам про Нові Санжари, про те, що захисникам на фронті заборонено стріляти, про тарілки з борщем. Або коли ж називають вакцину словом, що насправді характеризує суть їхніх вчинків. Адже в гонитві за власною популярністю, вони готові поставити під удар безпеку, життя, здоров'я українців,

– зауважив президент.

Порошенко так висловився про вакцину 1 березня

Зазначимо, що таку невтішну характеристику вакцині, привезеній з Індії головою МОЗ Максимом Степановим, Порошенко дав під час погоджувальної ради 1 березня. Лідер "Європейської Солідарності" зазначив, що лікарі начебто відмовляються від щеплень Covishield.

Цікаво! Президент Володимир Зеленський вакцинувався саме препаратом Covishield. Відбулось це 2 березня під час робочої поїздки глави держави на Донбас. Після цього Зеленський запевнив, що почував себе добре.