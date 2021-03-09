Порошенко назвав Covishield гі*ном: Зеленський відреагував на критику
П'ятий президент України Петро Порошенко у парламенті нецензурно охарактеризував вакцину проти COVID-19, яку привезли в Україну. Президента Володимира Зеленського те, що Covishield назвали гі*ном обурило. Він зауважив, що так можна назвати суть вчинків його попередника на посаді.
Джерело:24 канал
Під час форуму "Україна 30" Зеленський прокоментував слова Порошенка. Глава держави наголосив, що зараз йде інформаційна війна між пропагандою та свободою слова.
Читайте також Мобільні бригади – у поміч: Зеленський вимагає прискорити вакцинацію
Українці відчувають наслідки інформаційної війни
Саме українці, вважає Зеленський, уже відчули на собі наслідки цієї війни, коли у людину влучають фейками.
Як ніхто інший, ми знаємо, які жахливі наслідки мають історії про "распятого мальчика", "поезда фашистов-карателей", про "нас тут нет", – сказав Зеленський.
Вакцину назвали словом, що характеризує суть вчинків, – президент
Глава держави зауважив, що не слід думати, що Україну інформаційно атакують лише ззовні, напад йде й зсередини. Зокрема, сказав Зеленський, від тих, хто називає себе патріотами.
Коли "великі патріоти" брешуть громадянам про Нові Санжари, про те, що захисникам на фронті заборонено стріляти, про тарілки з борщем. Або коли ж називають вакцину словом, що насправді характеризує суть їхніх вчинків. Адже в гонитві за власною популярністю, вони готові поставити під удар безпеку, життя, здоров'я українців,
– зауважив президент.
Порошенко так висловився про вакцину 1 березня
Зазначимо, що таку невтішну характеристику вакцині, привезеній з Індії головою МОЗ Максимом Степановим, Порошенко дав під час погоджувальної ради 1 березня. Лідер "Європейської Солідарності" зазначив, що лікарі начебто відмовляються від щеплень Covishield.
Поділитися новиною