Порошенко та Медведчук очолили рейтинг недовіри українців

П'ятий президент Петро Порошенко очолив рейтинг політиків та громадських діячів, яким найбільше не довіряють українці. На другому місці опинився кум президента Росії Віктор Медведчук.

Високий показник недовіри населення також є у міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.

Цікаво Скільки українців готові голосувати за Зеленського: новий президентський рейтинг

Рейтинг недовіри українців

Петро Порошенко – 72,3% опитаних,

Віктор Медведчук – 71,8%,

Арсен Аваков – 67,6%,

Юлія Тимошенко – 65,3%,

Юрій Бойко – 59,8%,

Денис Шмигаль – 53,8%,

Володимир Зеленський – 51%,

Оксана Марченко – 50,5%,

Максим Степанов – 31,2%,

Сергій Стерненко – 24%.

Кому найбільше довіряє населення

Володимир Зеленський – 44,5%,

Юлія Тимошенко – 30,7%,

Юрій Бойко – 26,2%,

Петро Порошенко – 24,6%,

Арсен Аваков – 19,6%,

Віктор Медведчук – 15,1%,

Денис Шмигаль – 12,6%,

Оксана Марченко – 10,2%,

Максим Степанов – 8,4%,

Сергій Стерненко – 7,6%.

Якщо вирахувати баланс довіри і недовіри, то для всіх політиків України він від'ємний – їм не довіряє більше людей, ніж довіряє. Найкращий баланс у Зеленського, Стерненка і Степанова. Найгірший – у Медведчука, Авакова і Порошенка (-48%).

До речі, більшість людей, які довіряють Зеленському, це 18 – 29-річні мешканці західних областей. Медведчуку ж вірять ті, що проживають на сході і півдні і мають за 60 років. Така ж вікова категорія довіряє Тимошенко.



Розподіл українців, які довіряють політикам / Таблиця КМІС

Опитування проводив Київський міжнародний інститут соціології впродовж 10 – 12 березня. 2014 повнолітніх людей опитали методом САТІ (телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). Респонденти – мешканці всіх областей, крім Криму та тимчасово окупованих територій Донбасу. Статистична похибка вибірки не перевищує 2,4%.