Порошенко та Медведчук очолили рейтинг недовіри українців
П'ятий президент Петро Порошенко очолив рейтинг політиків та громадських діячів, яким найбільше не довіряють українці. На другому місці опинився кум президента Росії Віктор Медведчук.
Джерело:КМІС
Високий показник недовіри населення також є у міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.
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Рейтинг недовіри українців
- Петро Порошенко – 72,3% опитаних,
- Віктор Медведчук – 71,8%,
- Арсен Аваков – 67,6%,
- Юлія Тимошенко – 65,3%,
- Юрій Бойко – 59,8%,
- Денис Шмигаль – 53,8%,
- Володимир Зеленський – 51%,
- Оксана Марченко – 50,5%,
- Максим Степанов – 31,2%,
- Сергій Стерненко – 24%.
Кому найбільше довіряє населення
- Володимир Зеленський – 44,5%,
- Юлія Тимошенко – 30,7%,
- Юрій Бойко – 26,2%,
- Петро Порошенко – 24,6%,
- Арсен Аваков – 19,6%,
- Віктор Медведчук – 15,1%,
- Денис Шмигаль – 12,6%,
- Оксана Марченко – 10,2%,
- Максим Степанов – 8,4%,
- Сергій Стерненко – 7,6%.
Якщо вирахувати баланс довіри і недовіри, то для всіх політиків України він від'ємний – їм не довіряє більше людей, ніж довіряє. Найкращий баланс у Зеленського, Стерненка і Степанова. Найгірший – у Медведчука, Авакова і Порошенка (-48%).
До речі, більшість людей, які довіряють Зеленському, це 18 – 29-річні мешканці західних областей. Медведчуку ж вірять ті, що проживають на сході і півдні і мають за 60 років. Така ж вікова категорія довіряє Тимошенко.
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