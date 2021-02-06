Порошенко мав угоду з каналами Медведчука, – Лещенко

Президент України Володимир Зеленський зробив те, чого Петро Порошенко не зміг – заблокував проросійські телеканали ZIK, "112 Україна" та NewsOne, які пов'язують з Віктором Медведчуком. Можливо, Порошенко просто не хотів цього робити, адже уклав так звану угоду.

Таку думку висловив журналіст Сергій Лещенко у своєму блозі "Чесна політика". Він запевнив, що Порошенкові було вигідно, аби канали Медведчука працювали.

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За словами Лещенка, "112 Україна" та NewsOne не були заборонені, але натомість працювали на користь Порошенка під час виборів президента у 2019 році.

Доходило до абсурду. Канал "112 Україна" одночасно включав в ефір Порошенка і його дружину з 2 різних передвиборчих заходів,

– запевнив журналіст.

Як розповів Лещенко, у жовтні 2018 року Верховна Рада зверталась з вимогою накласти санкції на телеканали, однак Порошенко цього не зробив.

"Очолювана соратником Порошенка Національна рада з питань телебачення і радіомовлення не скасувала ліцензії каналам навіть попри численні порушення та вимоги частини членів цього органу", – додав журналіст.

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Журналіст наголосив, що також під час президентства Порошенка підконтрольний йому Антимонопольний комітет дав важливий дозвіл структурам Медведчука. Їм дозволили взяти під свій контроль трубопровід для імпорту дизельного палива та мережу заправочних станцій "Роснефть".

"Тому й не дивно, що Порошенко не воював з телевізійною імперією Медведчука", – підсумував Лещенко.

Дивіться повний випуск блогу Сергія Лещенка: відео

Блокування телеканалів Медведчука: коротко

Рішення РНБО затвердила 2 лютого з ініціативи Володимира Зеленського.

Сканкції запровадили проти нардепа Тараса Козака. Водночас через те, що телеканали NewsOne, ZIK та "112 Україна" належать йому – їх заблокували.

Термін дії санкцій – 5 років.



Коротко про рішення РНБО / Інфографіка 24 каналу