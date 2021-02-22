Порошенко купив "Прямий" у дуже символічний день, – Лещенко

Петро Порошенко злякався чуток про те, що на телеканал "Прямий" можуть накласти санкції, а тому одразу ж прийняв рішення переоформити його на себе. Однак зробив це у досить символічний день.

Про це у своєму відеоблозі "Чесна політика" розповів Сергій Лещенко. Він зазначив, що Порошенко переоформив телеканал "Прямий" у день, який українці завжди вважатимуть трагічним та ганебним для влади.

Читайте блог Історія телеканалу "Прямий": все про рекет з боку сім'ї Януковича і перехід до Порошенка

За словами Лещенка, у цей день виповнилося 7 років від моменту, як формальний власник каналу Володимир Макеєнко, бувчи керівником Київської міської адміністрації, закрив київське метро на виконання вказівки Януковича. Це робили для того, щоб люди не доїхали до Майдану.

В наші дні це активно використовується, як технологія придушенням протестів Путіним і Лукашенком,

– наголосив Лещенко.

Також журналіст назвав "історією ганьби" те, у який спосіб канал "Прямий" потрапив до Порошенка.

Дивіться блог Сергія Лещенка "Чесна політика": відео

Порошенко купив "Прямий": коротко