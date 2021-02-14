Порошенко хотів отримати вигоду від роботи каналів Медведчука, – Лещенко

Усе своє життя Петро Порошенко робив ставку винятково на інформаційні канали. Вони давали можливість отримувати йому політичний зиск.

Окрім каналу "Тоніс", який перетворили на "Прямий" Порошенко поклав око на "112 Україна", переговори про придбання якого вели його довірені люди. Таку думку у відеоблозі "Чесна політика" висловив Сергій Лещенко.

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Канали хотів Порошенко, але перехопив Медведчук

За його словами, попри бажання п'ятого президента України, викупити канал вдалося лише Віктору Медведчуку. Він мав однаково добрі відносини як і з Петром Порошенком, так і з Володимиром Путіним.

Зауважимо! Придбання каналів Медведчуком миттєво відбивалося на їхній програмній політиці. Одразу починали діяти чорні списки на гостей, запроваджувалися теми-табу та вигадувалися фейкові інформації, вигідні проросійським силам.

4 жовтня 2018 року, як сказав Лещенко, мав стати чорним днем для телеканалів Медведчука – парламент України проголосував за пропозицію накласти санкції на них.

Але весь подальший розвиток подій показує, що це голосування не просто проігнорували, але Порошенко використав його з метою отримання персональних вигод від роботи телеканалів Медведчука на час виборів,

– зазначив експерт.

Порошенко перевів розгляд тем

Коли питання щодо санкцій на канали Медведчука, ініційовані Верховною Радою, пролунало на засіданні РНБО за 26 грудня 2016, голова Ради безпеки президент Порошенко технічно перевів розгляд на іншу тему.

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Лещенко також сказав: "Порошенко оголосив, що доручає Службі безпеки України упродовж тижня "юридично" доопрацювати питання санкцій". Він також додав, що у підсумку, обговорення завершили тим, що санкції обійшли стороною всі проросійські медіа.

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