Порошенко більше ніколи не буде президентом, – Чумак

Експерти кажуть, що п'ятому президенту України Петру Порошенкові не вдасться отримати крісло глави держави вдруге. Мовляв, зараз і так до нього забагато уваги.

Таку думку у програмі "Що це було?" висловив заступник генерального прокурора у 2019 – 2020 роках Віктор Чумак. Він додав, що про президентські терміни не може бути й мови.

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Він вважає, що до Порошенка зараз приділяється дуже багато уваги. Тож саме ця увага зберігає його в політиці, а "він абсолютно не вартий цього", вважає Чумак. І запевнив, що попередній президент більше ніколи виграє ніяких виборів.

Всі вимірють рейтинги – Зеленського, Порошенка. Не буде він більше ніколи президентом, забудьте про це,

– вважає Чумак.

Щоправда, він додав, і що чинний Президент України Володимир Зеленський теж не обійме цю посаду знову.

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Чумак: За політичні рішення не садять

Мало того, як наголосив колишній заступник Генпрокурора, не варто щось шукати щодо політичних рішень Порошенка.

"Ну, не садять президентів за політичні рішення. За корупцію, економічні злочини – так, однозначно", – пояснив Чумак.

Йому здається, що Порошенко, станом на зараз, не приймає політичних рішень, а його фракція "взагалі тримає в теплій ванній як VIP-персону".