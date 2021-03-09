Служба безпеки України 9 березня допитала Віктора Медведчука щодо розслідування кримінальної справи про ймовірну держзраду. Того ж дня у відомство на допит мав прийти і Петро Порошенко.

Однак п'ятий президент Петро Порошенко на допит не прийшов. Таку інформацію 24 каналу повідомило джерело в правоохоронних органах.

Раніше СБУ допитала Медведчука щодо держзради, – джерело

Допит в СБУ для Медведчука і Порошенка

Про яке саме провадження йде мова, джерела не повідомили. Однак можна припустити, що допит відбувся в провадженні через вчинення державної зради. У його рамках досліджуюють факти нещодавно опублікованих розмов Медведчука та Суркова.



Того ж дня до слідчих СБУ викликали і п'ятого президента України Петра Порошенка. Однак, за інформацію джерел, він не прибув.

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