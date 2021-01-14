Під час повернення Петра Порошенка з родиною з відпочинку в Еквадорі трапився інцидент: в літаку та згодом в аеропорту Амстердаму до політика підійшов чоловік та облаяв п'ятого президента України з уживанням нецензурної лексики.

Порошенка в аеропорту Амстердама зустріли образами

П'ятого президента України та лідера партії "Європейська Солідарність" Петра Порошенка помітили в Еквадорі. За свідченнями телеграм-каналу "Карточный Офис", політик там начебто відпочивав на Галапагоських островах.

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Під час повернення з Латинської Америки до Європи у літаку стався інцидент: до родини Порошенка підійшов інший пасажир (начебто Максим Ярош із "Азову") та почав розпитувати, чому п'ятий президент не святкував Різдво в Україні.

Відеозапис не дозволяє зрозуміти, чому пасажир пішов від Порошенків, не дочекавшись відповіді. Однак у мережі з'явилося й інше відео, яке зафіксувало продовження розмови того чоловіка із політиком – вже в аеропорту.

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У цьому відео можна почути низку образ у бік Петра Порошенка: від звернення "Порох" до звинувачення у розкраданнях на війні. У фіналі запису Порошенко зауважив: "Ви просто повторюєте російську пропаганду".

Російську пропаганду, бл*дь? Ти – тварина йо**на, Порошенко, я тє базарю,

– відповів на це чоловік у відео.

Зауважимо, як повідомив телеграм-канал PavlovskyNEWS з посиланням на "Нацкорпус", що Максим Ярош зараз не має жодного стосунку до організації, тож і коментувати його дії там не можуть.

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