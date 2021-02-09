Запхала у пакет – і в морозилку: породіллю на Рівненщині підозрюють у вбивстві власної дитини

У Рівненські області правоохоронці знайшли мертве немовля. Підозрюють, що його вбила 34-річна матір одразу після народження. Жінку затримали та відкрили кримінальне провадження щодо події.

Ситуація трапилась 8 лютого. Про це стало відомо вже 9 лютого, коли породілля звернулась до медиків за допомогою.

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За словами жінки, дитина народилася вже мертвою. Одразу після пологів у неї почалася кровотеча, тому жінка звернулася в лікарню. У медзакладі вона запевняла, що перервала небажану вагітність самотужки. Вже згодом зізналася поліції, що народила і заховала дитину.

Як відбулись пологи

Відомо, що жінка народжувала вдома. Після пологів вона, за словами поліцейських, вчинила такі дії:

перерізала пуповину;

загорнула дитину у рушник та в пакет;

поклала до морозильної камери.

Коли у домівку жінки приїхали поліцейські, то знайшли нам мертву новонароджену дівчинку. Тіло відправили на судово-медичну експертизу, яка з'ясує справжню причину смерті дитини.

► Що відомо про цю вагітність

Як зазначили у поліції, породілля на обліку у жіночій консультації не перебувала. Чоловік про вагітність начебто не знав.

► Що загрожує породіллі

Правоохоронці розпочали досудове розслідування за фактом умисного вбивства матір'ю своєї новонародженої дитини. Якщо провину жінки доведуть, їй загрожує обмеження волі терміном до 5 років або позбавлення волі на такий самий термін.