Запхала у пакет – і в морозилку: породіллю на Рівненщині підозрюють у вбивстві власної дитини

Джерело:Поліція Рівненщини
У Рівненські області правоохоронці знайшли мертве немовля. Підозрюють, що його вбила 34-річна матір одразу після народження. Жінку затримали та відкрили кримінальне провадження щодо події.
Ситуація трапилась 8 лютого. Про це стало відомо вже 9 лютого, коли породілля звернулась до медиків за допомогою.
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За словами жінки, дитина народилася вже мертвою. Одразу після пологів у неї почалася кровотеча, тому жінка звернулася в лікарню. У медзакладі вона запевняла, що перервала небажану вагітність самотужки. Вже згодом зізналася поліції, що народила і заховала дитину.
Як відбулись пологи
Відомо, що жінка народжувала вдома. Після пологів вона, за словами поліцейських, вчинила такі дії:
Коли у домівку жінки приїхали поліцейські, то знайшли нам мертву новонароджену дівчинку. Тіло відправили на судово-медичну експертизу, яка з'ясує справжню причину смерті дитини.
Як зазначили у поліції, породілля на обліку у жіночій консультації не перебувала. Чоловік про вагітність начебто не знав.
Правоохоронці розпочали досудове розслідування за фактом умисного вбивства матір'ю своєї новонародженої дитини. Якщо провину жінки доведуть, їй загрожує обмеження волі терміном до 5 років або позбавлення волі на такий самий термін.