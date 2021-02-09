Запхала у пакет – і в морозилку: породіллю на Рівненщині підозрюють у вбивстві власної дитини
У Рівненські області правоохоронці знайшли мертве немовля. Підозрюють, що його вбила 34-річна матір одразу після народження. Жінку затримали та відкрили кримінальне провадження щодо події.
Джерело:Поліція Рівненщини
Ситуація трапилась 8 лютого. Про це стало відомо вже 9 лютого, коли породілля звернулась до медиків за допомогою.
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За словами жінки, дитина народилася вже мертвою. Одразу після пологів у неї почалася кровотеча, тому жінка звернулася в лікарню. У медзакладі вона запевняла, що перервала небажану вагітність самотужки. Вже згодом зізналася поліції, що народила і заховала дитину.
Як відбулись пологи
Відомо, що жінка народжувала вдома. Після пологів вона, за словами поліцейських, вчинила такі дії:
- перерізала пуповину;
- загорнула дитину у рушник та в пакет;
- поклала до морозильної камери.
Коли у домівку жінки приїхали поліцейські, то знайшли нам мертву новонароджену дівчинку. Тіло відправили на судово-медичну експертизу, яка з'ясує справжню причину смерті дитини.
► Що відомо про цю вагітність
Як зазначили у поліції, породілля на обліку у жіночій консультації не перебувала. Чоловік про вагітність начебто не знав.
► Що загрожує породіллі
Правоохоронці розпочали досудове розслідування за фактом умисного вбивства матір'ю своєї новонародженої дитини. Якщо провину жінки доведуть, їй загрожує обмеження волі терміном до 5 років або позбавлення волі на такий самий термін.
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